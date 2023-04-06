17歲生日遭母親男友奪初夜！怕被滅口隱忍　向哥哭訴：手指很粗

▲小靜生日當天遭母親同事指侵得逞，她隱忍向閨蜜訴苦「手指很粗」，並為顧及母親要知情的哥哥幫忙保密。（示意圖／取自pakutaso）



記者蔡怡萍／台北報導

17歲少女小靜（化名）在父母離婚後與媽媽同住，媽媽又常常讓一名翁姓男同事到家中借住，在小靜生日當天清晨，翁男卻以手指奪走她初夜，她害怕翁男會殺她滅口，假裝向生父請教「同學被性侵該怎麼辦」，生父察覺異狀才曝光案情。法院審理後，翁男遭判刑3年6月定讞，民事部分高等法院判翁男要賠小靜30萬、小靜生父10萬元，全案確定。

判決指出，小靜自從父母離婚後便與母親及哥哥同住，翁男是母親的同事，從2018年5月間就來長期「借住」。2020年7月4日小靜生日當天，一家人前一晚一起看電視到凌晨，就讀高三的小靜獨自在客廳沙發睡著，翁男等到小靜母親和哥哥各自回房就寢，趁機用手指性侵小靜私處，她察覺後顧慮母親跟翁男或許正在交往，怕當場鬧開媽媽會生氣、也怕激怒翁男，自己可能遭遇不測，她故意大動作翻身裝睡，翁男才罷手退開。

當天是小靜的17歲生日，她照約定出門和閨蜜讀書時，訴苦遭翁男性侵，覺得「很噁心」，當晚跟母親與哥哥聚餐，看到翁男面不改色為她唱生日快樂歌，小靜按捺不住憤怒，趁隙把哥哥拉到餐廳外面哭訴她遭到性侵，並表示翁「手指很粗」，但發洩完激動情緒，她要哥哥先保密，不希望在自己生日讓母親難堪。

不過小靜心情終究難以平復，隔天她打電話給已跟母親離婚的生父，假裝請教「同學被性侵該怎麼辦？」她的異常口吻讓父親起疑、一再追問，小靜才說出實情，生父心疼愛女受辱失身、報警揭發翁男，小靜並搬去跟生父同住。

擔任工程師的翁男到案一概否認，反指小靜若真被性侵，怎沒向母親與哥哥呼救，若真的很恐懼，怎能繼續睡，他還說小靜可能做運動或騎腳踏車造成處女膜撕裂，跟他無關，何況驗傷沒驗出他的DNA，更沒精子細胞，他絕沒非禮小靜。

法官指小靜歷次指述都一致且具體，因顧慮破壞母親和翁男的關係，且曾說過「我還不想死，我怕他（翁男）掐死我、殺人滅口，我怕當時我大吼大叫的話，他會掐我」，所以起初隱忍沒報警，據此採信小靜的指控屬實，批翁男不知感恩且犯後無悔意，但認定翁男當時不知小靜裝睡，最高法院依乘機性交罪判翁男3年6月徒刑定讞。

民事部分小靜與生父分別向翁男求償100萬、50萬，高等法院認為翁男造成年僅17歲的小靜精神痛苦、生父也要陪著小靜面對輔導、協助，審酌後判翁須賠小靜30萬、生父10萬元，全案確定。