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社會 社會焦點 保障人權

男與13歲女連結2次懷孕　再帶她到無障礙廁所激戰！少女母怒告

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲13歲少女與林姓男子於臉書認識，2人陷熱戀甚至懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

精蟲衝腦悲劇了！北部林姓男子在臉書結識13歲少女小芬（化名），林男利用小芬情竇初開懵懂無知，邀約在其住家、停車場無障礙廁所激戰，第3次「連結」後，小芬懷孕，林還甜蜜傳訊說「我會陪老婆一起度過生小孩」等訊息，小芬母親氣炸決定報案提告，士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將林男提起公訴。

起訴指出，林男於2021年5月間透過臉書與年僅13歲小芬認識，2人相談甚歡約見面。豈料，林男難抵小芬青春洋溢魅力，把持不住自己，竟在其桃園住家與小芬發生性關係，隔日晚間又再次邀約小芬，性交得逞，小芬更因此懷孕。

2人情正濃時，林男帶小芬到新北市某立體停車場裡無障礙廁所人與人連結；小芬懷孕後，其母得知來龍去脈後氣炸，在社工陪同下報案提告。

林男到案後坦承與小芬發生性行為前，知道小芬實際年齡。經檢警查看雙方臉書對話紀錄，發現林男在與小芬要發生第3次性行為前，曾傳訊說「妳也知道妳媽要找我的時候，我也是承擔下來了」、「我不會給妳媽拿掉小孩的」、「我會陪老婆一起度過生小孩」等，以此邀約第3次性行為。

檢察官根據驗傷單、小芬證述等，依對未滿14歲女子為性交罪、14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴林男，至於告訴意指認，林男以強制方式性交，涉加重強制性交罪，但林男堅稱2人是男女朋友關係，檢察官看對話，發現在發生第1、2次性行為，小芬仍願意與林男見面碰面甚至討論性行為話題，難認有強制方式。

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