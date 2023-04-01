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川普栽在A片女星　柯林頓「鹹濕劈腿」白宮實習生！美5總統陷醜聞

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國前總統川普（Donald Trump）涉向A片女星付遮口費，為美國史上首遭刑事指控的卸任總統。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統川普成為美國史上首位遭刑事起訴的現任或卸任總統，但他遠非唯一法律或道德醜聞纏身的美國總統，例如柯林頓有呂茵斯基案、尼克森有水門案。以下是美聯社的整理。

「紐約時報」（The New York Times）報導，紐約曼哈頓地區檢察官辦公室30日證實川普遭到刑事重罪起訴，目前還不清楚確切指控為何，但據信關於他疑似2016年競選總統期間支付婚外情封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）。

▲▼ 美國前總統柯林頓（Bill Clinton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統柯林頓（Bill Clinton）任內爭議頗多。（圖／達志影像／美聯社）

●柯林頓
民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton）擔任美國總統8年期間，一半以上時間遭到不同案件調查，從他失敗的房地產投資到與白宮實習生的婚外情。

柯林頓與妻子希拉蕊（Hillary）因對陷入困境的不動產開發公司白水（Whitewater）持有投資部位，而遭到相關人員長期調查。1994年獲任命監督本案調查的獨立檢察官史塔（Kenneth Starr）結果並未找到柯林頓夫婦違法證據，但兩人的密切合夥人麥道高夫婦（Jim and Susan McDougal）最終因與白水公司有關罪名被判有罪。

不過，史塔1998年公布的報告內含柯林頓與白宮實習生呂茵斯基（Monica Lewinsky）婚外情的鹹濕細節，最後證明帶來更大殺傷力。因為柯林頓在阿肯色州（Arkansas）前州政府職員瓊斯（Paula Jones）控告他性騷擾的訴訟中，作證時否認自己與呂茵斯基有「性關係」。

史塔最終斷定，柯林頓在宣誓情況下做偽證，涉及妨礙司法。這導致美國聯邦眾議院在1998年12月19日投票將他彈劾，但彈劾案在聯邦參議院未過關，使得柯林頓保住總統大位直到任期結束。

▲▼美國前總統雷根（Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統雷根（Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

●雷根
雷根（Ronald Reagan）任內最大醜聞是以武器交換人質的「伊朗門事件」（Iran-Contra Affair），儘管他從未因此面臨彈劾或司法起訴，但卸任後仍長久籠罩在這起醜聞的陰影下。

1986年雷根第2任期期間，大眾得知雷根政府准許秘密販售武器給伊朗，以尋求伊朗協助釋放被扣押在黎巴嫩的美國人質；且有高達3000萬美元的出售武器所得違法轉移用途，用於援助中美洲國家尼加拉瓜的叛軍對抗左派政府。

雷根的國家安全顧問彭岱特（John Poindexter）因此辭職下台，幕僚諾斯（Oliver North）中校遭到解雇。兩人也都因試圖欺騙及妨礙國會調查有關的罪行而被判有罪，但上訴後推翻判決。雷根則堅稱，出售武器所得是在他不知情之下流向尼加拉瓜反抗軍組織（Contra）。

▲▼美國第37任總統尼克森（Richard M. Nixon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統尼克森（Richard M. Nixon）水門案鬧得沸沸揚揚。（圖／達志影像／美聯社）

●尼克森
尼克森（Richard Nixon）因為不想為了「水門案」（Watergate）面對彈劾，而選擇在1974年8月先行辭職。這起案件是關於尼克森政府涉入民主黨全國委員會 （Democratic National Committee）在華府水門綜合大廈的總部遭人闖入事件，事後又加以掩蓋。最後有7人遭到起訴，包括2名前白宮幕僚。

儘管1972年爆發了充滿謎團的水門大廈闖入事件，但仍未妨礙尼克森在幾個月後輕鬆勝選連任。之後他一直挺住風暴，直到美國聯邦眾議院司法委員會在1974年通過對他提出的3項彈劾條款，包括妨礙司法、濫權與藐視國會。

之後在眾院全體可對彈劾案進行投票前，爆出震撼彈錄音檔，當中可聽見尼克森核准一項計畫，要施壓聯邦調查局（FBI）放棄水門案調查。他在失去幾位關鍵的共和黨國會議員支持後，便宣布辭去總統。

●葛蘭特
葛蘭特（Ulysses S. Grant）本人雖然從未被控犯罪或正式遭到違法起訴，但他身為總統，卻暗中破壞自己的政府提起的貪汙訴訟，因為追訴對象是他在白宮的私人秘書。

1875年，時任美國財政部長布瑞斯托（Benjamin H. Bristow）對所謂「威士忌酒幫」（Whiskey Ring）的犯罪行為發動調查，也就是釀酒商、稅務官員和同夥官員共謀讓數以百萬計美元的酒稅落入自己口袋。

不過，當調查最後起訴的共犯包括貝布考克（Orville E. Babcock）將軍時，從美國內戰將軍轉為總統的葛蘭特發現自己的立場與調查案相衝突。因為貝布考克不僅是他的私人秘書，兩人的友誼更追溯至內戰期間。

葛蘭特於是堅持作證替貝布考克辯護。當時為了避免總統出庭引發騷動，檢方於1876年2月12日到白宮詢問宣誓過的葛蘭特，他的證詞文字記錄之後在開庭時朗讀。陪審團最後判貝布考克無罪，很大原因歸功於葛蘭特堅定不移的辯護。

●約翰遜
約翰遜（Andrew Johnson）是美國首位因為彈劾而威望受損的總統。他因為內戰後的重建議題與國會陷入激烈紛爭，導致連串麻煩。

民主黨籍的約翰遜當時因支持赦免南方領袖，以及反對讓獲得自由的黑奴享有投票權延長，而激怒共和黨國會議員。最後因為他開除了前總統林肯（Abraham Lincoln）任命、傾向對戰敗南方採取更強硬政策的戰爭部長史丹頓（Edwin Stanton），引發眾院通過彈劾條文，罪名是他違法撤換史丹頓。

美國聯邦參議院在1868年3月5日開始審理約翰遜的彈劾案，2個多月審理結束後，他以一票之差保住總統職位。之後他做滿任期，但民主黨人拒絕提名他參選連任。

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