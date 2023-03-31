傳女友DIY片給她媽討50萬！恐怖情人P站300部給她紅...下場慘了

▲北部1名女子遭蔡姓前男友恐嚇散佈私密影照，甚至連其母親都收到自己私密影片還被恐嚇50萬。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

恐怖情人！蔡姓男子不滿被女友小琳（化名）被分手，竟傳「搜一下色情網站，超過300部，妳準備紅了」、「如果不請妳媽處理金錢糾紛我就讓影片重現」等5則恐嚇訊息，並傳小琳自慰影片給小琳母親要50萬，甚至還偷登入小琳帳號，不堪其擾的小琳憤而報警，士林地檢署偵結，依恐嚇等罪將蔡男起訴。

起訴指出，2019年5月間，蔡男因協助客製化網頁行銷與20多歲小琳相識相戀，後來小琳認2人不適合並提出分手同時封鎖聯絡方式。

豈料，蔡男情緒失控接續傳了「我接下來的威脅，您會全台出名，全家族流傳，您一死，您爸媽就破產準備賠償」、「先讓您出名，不然死不值得」、「首先封鎖就是寄存證信函再來50萬」、「妳媽媽一定要負責，然後P站（色情網站）搜尋一下自己吧，超過300部，反正散播跟我無關，妳準備紅了」等訊息。

不僅如此，蔡男更在2020年12月打電話給小琳母親稱「妳女兒欠我50萬，妳要幫忙還」隔天更以LINE傳小琳自慰私密影片給小琳媽，小琳媽穩住情緒決定不跟壞人妥協，因此拒絕給付。

不肯罷休的蔡男又在同年同月22日未經小琳同意，登入小琳Google帳號甚至變更密碼，導致小琳無法使用，決定不姑息養奸的她也提起勇氣報警。

蔡男偵查時坦承犯罪，陳姓證人也指出，蔡男把小琳裸露、撫胸影片放在其LINE帳戶首頁，甚至嗆要散佈、公開不雅影片要脅。

檢警勘檢證據，發現蔡男曾傳說「至於那位叔叔男朋友，叫他保護好自己，不要亂出門」、「我已準備好每年一定安排之後再給妳兒女欣賞」一共5則恐嚇訊息，依簡訊、對話紀錄等，認蔡男涉犯恐嚇、散步猥褻影片、恐嚇未遂、無故侵入他人電腦等罪，建請法院從一重論處。