列車長瘋狂追求！恐怖騷擾盯哨女同事遭起訴　台鐵回應「已調職」

▲台鐵一名列車長傳出追求女同事竟上演騷擾、盯哨和跟拍恐怖行徑。（圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一名蘇姓列車長愛慕女同事，猛烈追求後遭拒仍死纏爛打，不斷騷擾、跟拍和盯梢女同事，還在職場逼問「為何不理他」，導致女方嚇壞崩潰大哭甚至得看身心科，檢方依跟蹤騷擾罪起訴，對此，台鐵局表示，蘇員已調整職務，該案進入司法程序，台鐵將配合調查。

根據檢警調查，台鐵一名蘇姓列車長不顧女同事拒絕追求，去年利用職務打聽女方行蹤，不但自2021年11月2日至2022年4月6日，長達半年時間以LINE傳訊息示愛14次，2022年6月起還在車站監視、盯梢，還跟拍和尾隨，更在剪票口逼問女方「為什麼不理他」、「為什麼不跟他當朋友」。

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蘇姓列車長騷擾行為有次甚至更影響女方不能準時開車燈訊號，導致司機員無法準點將列車駛離車站，造成列車延誤，該蘇姓列車長還透過朋友傳訊祝她生日快樂，並求女方原諒和見面，女方求蘇姓列車長「放過他」且強調「這是騷擾」。

女方也曾傳訊告知「你一直看我，讓我覺得噁心」、「被你跟蹤騷擾到要看精神科」、「你在火車上把我逼到角落害我崩潰大哭」，蘇竟說「不想要妳被別人追走」。

即便2022年9月鐵路警察局調查後以書面告誡，未料蘇姓列車長仍持續騷擾女方，最後被依法送辦，最後遭檢方依照違反《跟蹤騷擾防治法》起訴蘇員，蘇事後被調任內勤職務。

對此，台鐵局表示，該案發生於2022年，蘇員已調整職務。另已依當事人申訴進行行政程序處置。

台鐵局強調，目前本案已進入司法程序，台鐵局將全力配合調查。