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毒駕挨罰12萬「250坪土地被拍賣」　還有遙控車+機器人

▲毒駕義務人高樹土地持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲毒駕義務人高樹土地持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於4月11日辦理「123拍賣會」；這次法拍毒駕義務人座落高樹鄉的250坪土地持分。

義務人2019年間半夜開車行經大寮，因為車速過快且變換車道時沒有打方向燈，形跡可疑為警攔查，員警在車外目視發現儀表板上竟躺著海洛因與藥鏟，遂採尿送驗，結果證實男子有吸食安非他命與海洛因，高雄市政府交通裁決中心認定他毒駕開罰，義務人遲未繳納12萬元罰單，案件遂移送執行。

▲毒駕義務人高樹土地持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東分署查封義務人名下一筆位於高樹鄉的250坪土地持分。義務人應有部分為18分之1，該筆土地是鄉村區乙種建築用地，部分為空地，部分則有義務人親友的房屋座落其上，目前已進入二拍，底價29萬5000元。

這次聯拍另一批特殊物件，為文教機構教學用的遙控車、穿越機與格鬥機器人，義務人不敵少子化歇業，欲以該等教具拍賣抵償滯欠的勞健保費。當天另有最受法拍素人歡迎的機車2部，其中1部已進入二拍，只要一拍底價一半就有機會騎回家，另外還有陽信銀行股票56股。動產標的於4月11日上午9點半開放觀覽、10點登記領號碼牌、10點半喊價，價高者得標。這次不動產另有座落佳冬的土地、枋山的透天厝，以及春日與三地門的原住民保留地。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在4月10日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於4月11日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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