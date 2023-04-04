高雄版「一碗麵故事」！汪星人變豬隊友　他意外被起底下場慘了

記者吳奕靖／高雄報導

愛犬變「豬隊友」！高雄一名陳姓毒蟲在車內吃麵，結果自家愛犬打翻麵，陳姓毒蟲只好下車整理，這個舉動吸引巡邏員警注意過去盤查，意外發現車內有一包夾鏈袋，經過檢驗確定是毒品。

▲陳姓男子因為一碗麵被查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2日凌晨3時許，員警巡邏行經轄內建國一路，發現見一輛自小客車違停於停車場出入口前，遂趨前盤查，這才發現駕駛是一名50歲的陳姓男子，他表示自己原本在車上吃麵，結果一旁的愛犬將麵打翻，才停在一旁清理車內灑出來的麵。員警請陳男下車配合檢查時，目視發現車內竟有一組透明夾鏈袋。

▲陳姓男子因為一碗麵被查獲毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓男子被查獲的毒品咖啡包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在這個時候，陳男神情慌張、眼神飄移，且上衣沾有不明白色粉末，員警就問他有沒有攜帶違禁物，陳男自知瞞不過，因此主動從駕駛座下方取出一個K盤交給警方，經檢驗內部殘渣呈三級毒品愷他命反應，陳男交出K盤給員警後表示未攜帶其他違禁物，但此時員警眼尖發現駕駛座下方還有一袋不明物品藏在外座位內部。

員警取出檢查後發現係一袋內含多包咖啡包，陳男坦承確實是毒品咖啡包，並表示是因為心情不好才準備拿來自己施用的，怎麼知道還沒施用毒品，就因為愛犬打翻湯麵臨時違停路旁而遭員警查獲，該毒品經檢驗後呈三級毒品愷他命陽性反應。全案後將陳男依違反毒品危害防制條例現行犯，移送高雄地檢署偵辦。



