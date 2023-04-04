台中透天厝「極樂毒窟」被抓了　藥腳護主嗆持槍特警：單挑啊

記者許權毅／台中報導

台中一名34歲潘男長期販毒，甚至在霧峰租下一棟透天厝專門交易毒品，還會讓藥腳在屋內吸食毒品，甚至在屋內休息，也讓潘男「生意興隆」。警方蒐證後前往攻堅，不料一名32歲胡姓小弟拚命阻擋，還嗆特勤員警要單挑，企圖掩護潘男，不過最終潘與4名藥腳被警方逮捕，移送依法提起公訴。

▲台中市刑大偵二隊日前偵辦毒品案，向上溯源查出一名潘男在霧峰承租透天販售毒品、提供藥腳吸食休息。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市刑大偵二隊去年12月偵辦毒品案向上溯源，發現一名潘男涉有重嫌，且潘男安排「一條龍服務」讓許多藥腳慕名而來，眾人躲在透天厝內交易、吸毒、休息聊天。此外，潘男出入相當謹慎，時不時會更換交通工具，或是使用藥腳的車輛帶「新客戶」進入。

▲▼員警在屋內查緝4名藥腳，其中一名胡男還大聲向員警開嗆「單挑」。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方長期蒐證跟監，持搜索票前往潘嫌租屋處搜索，一名胡姓小弟在二樓發現異狀，隻身阻擋員警、不斷挑釁，還一度跟持槍特勤員警嗆聲「要單挑」，員警火速衝進三樓、樓頂搜索，順利逮捕主嫌潘嫌，並當場查獲第二級毒品安非他命毛重13.2公克、三級毒品一粒眠16.8公克、毒品咖啡包7包、安非他命吸食器1組、電子磅秤1部、分裝袋3大包、手機2支等贓證物。

▲藥頭潘男（白衣者）被警方當場逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，今年1月依法提起公訴在案。

▲▼員警在透天厝樓頂搜索，相當驚險 。（圖／記者許權毅翻攝）

