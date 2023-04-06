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三週瘦7公斤! 中醫花草燃脂茶啟動「FG瘦體素」

▲▼香港,養瘦,肥胖,IVENOR,生技,聯合醫院,貴婦圈,紫花苜蓿,廖家儀,獨家專利,三高,脂肪。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

長年研究台灣肥胖問題的IVENOR生技團隊與前台北市聯合醫院余雅雯中醫師，以香港貴婦圈流傳的神醫養瘦秘帖為基礎，針對國人的體質，再加入藥草之王-紫花苜蓿，並利用獨家專利冷凍晶體濃縮製成，研發出花草燃脂茶，成功的讓3寶媽廖家儀一個月甩掉10公斤，一推出即刻爆紅！

▲▼香港,養瘦,肥胖,IVENOR,生技,聯合醫院,貴婦圈,紫花苜蓿,廖家儀,獨家專利,三高,脂肪。（圖／宏睿國際提供）

港百歲神醫養瘦密帖+前台北市聯合醫院余雅雯中醫師　科研進化
台灣是美食王國，而且飲食精緻化，高油脂、重口味加上人手一杯手搖飲，長時間下來體重不知不覺上升，在台灣每兩個成人就有一個過胖，已經創下歷史新高紀錄。

前台北市聯合醫院余雅雯中醫師與IVENOR共同研發的「十時塑」花草燃脂茶，就是以藥草之王「紫花苜蓿」為首，再加入10種花草複方，以黃金比例調配，，不同於一般中藥乾燥製程，造成藥性流失 吸收力差的缺點。十時塑經由專利冷凍晶體濃縮技術製成，讓神醫養瘦密帖效果再提升300%。

▲▼香港,養瘦,肥胖,IVENOR,生技,聯合醫院,貴婦圈,紫花苜蓿,廖家儀,獨家專利,三高,脂肪。（圖／宏睿國際提供）

從根本改變體質　才能越喝越瘦3週減7公斤
前台北市聯合醫院中醫師余雅雯表示，肥胖問題與代謝症候群、脂肪肝、三高的發生息息相關，而漢方瘦身講究體質的調理，從體質著手改善痰濕阻滯，促進全身循環代謝的暢通，進而達到排毒、燃脂的目的。

「IVENOR十時塑」是真正無痛燃脂的花草茶飲，關鍵成分「藥草之王-紫花苜蓿」，其具有降低血糖，減少胰島素阻抗的功效，對於醣類及糖毒的抑制很有幫助。紫花苜蓿與十種漢方花草修身素結合，有效啟動FG瘦體素，燃脂效果猶如「喝的瘦瘦筆」，能有效控制血糖達到減少脂肪的目的，一天一杯能有效代謝啟動FG瘦體素，「要知道體內瘦體素增加1％就能減少0.3公斤的脂肪，3周能減去7公斤的體重，同時三高及脂肪都能迅速降低，對於高油脂肥胖、便祕型肥胖、重度肥胖都有很好的改善效果。」

▲▼香港,養瘦,肥胖,IVENOR,生技,聯合醫院,貴婦圈,紫花苜蓿,廖家儀,獨家專利,三高,脂肪。（圖／宏睿國際提供）

四階段健康改變體質　讓「易胖體質」變「易瘦體質」
專業營養師分析「十時塑」爆紅絕對是有理由的，其四階段燃脂是十分符合國人飲食習慣及健康瘦身的正確觀念，「錯誤的減肥認知跟無效的瘦身輔助品，都會讓你陷在肥胖的狀態，來來回回無法真正瘦下來。」

「IVENOR十時塑」的四階段燃脂，第一階段:去除油便、排除體內囤積毒素
; 第二階段促進遲滯代謝，加速排腫去濕;第三階段: 標靶鎖定、包裹脂肪迅速燃脂排出;第四階段: 10天提升瘦體素30%，從根本讓「易胖體質」變「易瘦體質」。

▲▼香港,養瘦,肥胖,IVENOR,生技,聯合醫院,貴婦圈,紫花苜蓿,廖家儀,獨家專利,三高,脂肪。（圖／宏睿國際提供）

廖家儀一天一杯　狂甩10公斤
嫁到香港當貴婦13年的廖家儀，日前才風光復出拍攝八點檔，不諱言自己過去就是靠貴婦圈的神醫養瘦秘帖維持身材，但是一回台灣拍戲壓力一大就開始靠吃美食舒壓，馬上吃出一圈米其林肥肚，「幸好IVENOR團隊改良加強了神醫秘帖，開發了十時塑，我真的每天喝，也沒忌口、也沒運動，一個月就從61公斤甩油瘦到51公斤，整整瘦10公斤耶！肚子消得尤其明顯，讓我都敢穿著泳裝拍照PO臉書，腰部0贅肉，不用遮遮掩掩，超開心！別人喝飲料是在發胖，我喝十時塑卻是越喝越瘦」

▲▼香港,養瘦,肥胖,IVENOR,生技,聯合醫院,貴婦圈,紫花苜蓿,廖家儀,獨家專利,三高,脂肪。（圖／宏睿國際提供）

隨時喝隨時塑「十時塑」哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8gq
●東森購物網特惠組：https://chshop.work/nlCQD
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/aWxdK1b
●客服專線：0800-005-133、0800-520-367

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