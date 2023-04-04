豪宅遭竊283萬！她報警後又丟iPad　一查定位驚「在警察家」

▲一名香港警察到豪宅調查竊案，竟順手偷走屋主iPad。（示意圖，非本文當事者／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

香港上水區一處豪宅上月底發生竊案，警方獲報後前往調查，不料在調查結束後，屋主又發現一台iPad平板電腦不翼而飛，立即透過手機App將鎖機，並再次報案。警方透過GPS定位，發現iPad就位於一名當天參與調查的員警家中，最後果真在該名員警住處找回iPad，另外還找到同樣是偷來的首飾，立即將他逮捕並停職調查。

根據港媒報導，一名女子在今年3月31日發現家中門窗被破壞，損失財物約73萬港元（約新台幣283萬元），立即報警。警方獲報後派遣大埔警區刑事調查隊第10隊前往調查。然而，在警方調查完畢後，女屋主又發現自己的iPad不知所蹤，於是利用手機App「Findmy」將iPad鎖機、定位，並在當天晚上再次報警。

對此，警方追蹤iPad定位，發現iPad位在當天曾進入豪宅調查的員警家中，於是前往該員警家中搜查，但並未找到失竊的iPad，直到隔天上午，有保全人員通知在該處大樓天井發現一台平板電腦，這才確認女子的iPad是被該名員警所竊。

警方深入追查，又在該名員警家中發現總價值2萬港幣（約新台幣7.7萬元）的項鍊及手鍊，經了解，該員警在去年12月處理另一起竊案時，將男報案人送給亡妻的首飾據為己有，但當時報案人以為首飾早已遺失，因此才沒報警。

香港警方表示，該員警因涉嫌盜竊被捕並被停職及扣查，目前獲准保釋候查，將於5月上旬向執法單位報到。