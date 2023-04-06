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0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

活動小組／活動報導

2023 ETtoday好朋友春日趴」將於 4／22（六）登場！這次活動地點位於建國玉市旁的「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」，距離捷運忠孝復興站步行僅需要 9 分鐘即可抵達，當天邀請到多組人氣歌手帶來演出，現場還有好玩有趣的市集攤位、手作 DIY 課程、實境拍照打卡裝置、寵物市集等，絕對讓你從早玩到晚，快揪好友一起外出走走來開趴！

說到春日 party，怎麼能少了野餐必備的三角飯糰呢！今年的超熱門 DIY 料理課程，特別邀請到《料理之王》第一屆季軍施捷夫，現場帶大家一起做可愛又有創意的三角飯糰！每到換季，孩子總是沒胃口？平假日想揪情人做些簡單的輕食、出門野餐，卻不知該如何下手嗎？簡單好做，又能自由增添豐富配料的三角飯糰，就是不會出錯、又能補充滿滿元氣的好幫手！快點我報名去＞＞＞

▲春日趴限定！「蟹肉華爾道夫三角飯糰」多層次的口感與濃郁滋味，給你滿滿的幸福感。（圖／元本山提供）

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▲春日趴限定！「蟹肉華爾道夫三角飯糰」多層次的口感與濃郁滋味，給你滿滿的幸福感。（圖／元本山提供）

今年，《料理之王》型男主廚施捷夫預計帶來他的私房食譜和秘密武器，那就是專為手作飯糰而生的「元本山DIY三角飯糰海苔」啦！將白飯放入製作三角飯糰的模具當中，接著均勻鋪上蟹肉華爾道夫沙拉，最後再將外層米飯蓋上、蓋上蓋子稍微壓一下讓飯糰成型，用海苔將飯糰包裹起來，好看又好吃的三角飯糰就製作完成囉！小朋友們最愛的蘋果、小黃瓜、葡萄乾，搭配蟹肉絲以及滋味酸甜的酸奶醬一口咬下，多層次的口感與濃郁滋味，讓幸福感油然而生！

為了回饋廣大雲友每年對於「DIY 料理課程」的支持，即日起至 4/14（五）23:59 止上網填寫個人資料，就有機會抽到當天 3 個活動場次共 48 名的免費名額！現場將提供三角飯糰教學、食材、元本山三角飯糰海苔，讓你做好做滿，絕對讓情侶們增添滿滿幸福感、好友們加深友誼默契，爸媽帶小孩一起更能度過難得的親子好食光！

春日趴限定！元本山三角飯糰DIY課程

課程時段（共三個場次）：4/22（六）11:00-11:2014:00-14:2015:00-15:20
課程名額：每場16人。
報名網址點我報名參加料理課程抽獎，一組 email 僅能填寫一次。
結果公告：4/17（一）18:00前，將會寄發 email 通知，並公告於活動首頁。
※活動當天，請憑中獎通知信件畫面，於 2023 好朋友春日趴 服務台 兌換上課券。

▲2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴有超高人氣團體 Ozone、黃偉晉、聲林之王阿蘭、邱軍、張若凡、李佳歡、籃球女神洗菜、ALL IN 5、顏佑庭、葛兆恩、采子等超狂表演陣容。（圖／活動小組）

2023 ETtoday好朋友春日趴
時間：2023 年 4 月 22 日（六）11:00 - 17:00
地點：臺灣當代文化實驗場 C-LAB（台北市大安區建國南路一段177號），捷運忠孝復興站步行約 9 分鐘、捷運忠孝新生站步行約 7 分鐘（建國玉市旁）。

超狂演出陣容邀請到大咖人氣歌手、年輕人最愛的《聲林之王》、《料理之王》選手，現場近距離接觸！
■ 超友善毛孩市集：包含寵物用品、配件、零食、保健等，給你最棒的毛孩樂園趴！
■ 超浮誇打卡行動車：創意互動拍照背板，一秒轉換場景，絕對讓你手機拍不停！
■ 愛地球指數大考驗：環保意識抬頭，快來測驗你的愛地球指數，還有機會獲得精美環保小禮哦！
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▲臺灣當代文化實驗場C-LAB周邊交通便利，臨近忠孝復興站步行約8分鐘；忠孝新生站步行約10分鐘，即可抵達。（圖／活動小組）

▲2023 好朋友春日趴將於 4／22（六）於臺灣當代文化實驗場 C-LAB 舉辦，現場有音樂表演、有趣攤位、料理小教室、戶外打卡裝置，等你一起來玩喔！（圖／活動小組）

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