台東南迴裝置藝術又出事！「夏日轉場」女遊客2樓高摔落沙灘

▲台東南迴「夏日轉場」裝置藝術品傳出遊客掉落意外，幸好摔在沙灘上僅受到擦挫傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、蔡怡萍／台東報導

台東裝置藝術又傳受傷意外！今（5）日上午一對夫婦到台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」遊玩，50多歲的婦人卻不明原因從2層樓高的步道摔落，幸好下方是沙灘，婦人摔下後只有受擦挫傷，沒有生命危險，但3月8日台東知名打卡景點「通往天堂的階梯」也斷裂造成遊客受傷，時隔不到1個月又傳出裝置藝術意外。

▲婦人從2層樓高的步道上摔落。



台東大武鄉裝置藝術品「夏日轉場」為2022南迴藝術季作品展之一，位在尚武濱海知名里程牌9420附近，由一路延伸向海邊的木棧步道，呈現浪花回應海的呼喚，與藍天大海輝映，超美畫面爆紅成打卡熱點。

5日上午近10點，一對夫婦到此處遊玩，行走在步道上時，婦人卻突然不明原因摔落，跌下近2層樓高的沙灘，婦人全身泥沙，所幸意識清楚，只有受到驚嚇，救護人員獲報到場，將她送醫治療後沒有大礙。

▲一個月前台東景點「通往天堂的階梯」發生斷裂倒塌，女客違規攀爬重摔噴血。（圖／記者楊漢聲翻攝）



而不到1個月前，台東的裝置藝術才剛發生受傷意外，位於台東縣大武鄉南濱休息區的「通往天堂的階梯」，利用不斷向遠方延伸的錯視手法，加上前方無敵海景而成為熱門打卡點，但3月8日一名女遊客疑似未注意「禁止攀爬」警示牌，手腳並用爬上階梯拍照卡打，不料下方因鏽蝕，不堪負重而斷裂，女遊客也因此重摔在地，人還被階梯造景壓住，造成頭部、小腿分別有10公分、3公分的傷口，且血流如注，所幸人意識清醒、無生命危險。