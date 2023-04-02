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2023東浪嘉年華feat.尬電　首日逾5千人熱情搖擺

▲2023東浪嘉年華feat.尬電。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出「2023東浪嘉年華feat.尬電」系列活動，今年首次加入「尬電」元素，1日起連續4天在杉原灣盛大開演，晚間則有連續4晚的沙灘音樂會，第1天由「玖壹壹」擔任壓軸，雖然遇到下雨攪局，但仍有不少民眾不畏風雨到現場朝聖，熱情地跟著音樂節奏搖擺。

▲2023東浪嘉年華feat.尬電。（圖／記者楊漢聲翻攝）

1日活動13:00由台灣沙灘排球挑戰賽正式揭開序幕，親子沙雕、親子趴板及南島沙灘部落體驗接連登場，吸引上百位民眾前來體驗，雖然在傍晚時分降起小雨，仍不澆熄民眾熱情，堅持留下聽歌。

▲2023東浪嘉年華feat.尬電。（圖／記者楊漢聲翻攝）

雖雨勢不見減緩，人潮愈來愈多，晚間6點開唱，一路熱鬧至晚間10點，台灣嘻哈女力指標-7Ling、節奏爆棚繞舌，呂士軒 ft 丁培及J.SHEON等演出張力十足，全球百大女 DJ- RAY RAY及國民姊夫-DJ-KOO 具俊曄，藝人接力演唱，逾5千民眾熱情投入240分鐘的音樂盛宴，最讓人感動的是，當日的沙灘音樂會離場時所有觀眾自動自發帶走垃圾，迅速還原場地清潔，不只演出超水準，民眾表現也是超高標。

▲2023東浪嘉年華feat.尬電。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府指出，首場沙灘音樂會吸引逾五千民眾觀賞，2日活動有在地舞團/樂團零捌玖舞團、原味醞釀樂團連番上陣之，KARENCICI、台灣首席原住民 DJ- 汝妮及知名藝人孫盛希及MATZKA，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司，民眾可千萬別錯過。更多活動資訊請上【東浪嘉年華】官方粉絲團查詢。

▲2023東浪嘉年華feat.尬電。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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