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做工行善團傳遞台南情　合力為弱勢築起家園

▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局秉持著落實與推動市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，一直以來將服務職災等弱勢勞工朋友列為首要重心之一，為幫助更多需要的弱勢勞工家庭，做工行善團各志工運用自身專業技能協助弱勢改善居住環境，協助無力修繕房屋的弱勢職災勞工等家庭改善居住環境。

▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日台南市電氣業職業工會，繼續前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，為案主建置完善的衛浴空間及舒適的生活環境，案主修繕期間一直至現場感謝志工的趕工及辛勞，讓他能盡速有一個舒適及遮風避雨的家；日社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長賢伉儷及當地莊天明里長也到場關懷修繕志工。

▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期做工行善團隊馬不停蹄進行多處修繕相關作業，13日台南市木工業職業工會及台南市電氣業職業工會志工到新化區、鹽水區等處會勘，並再度前往佳里區做施工前作業確認；同日電氣業工會志工也至關子嶺勞工育樂中心測試汰換的電視，後續於16日由木工業工會志工前往搬運可正常使用之電視及冰箱至官田區二手家具倉庫存放，日後再轉送給適合的弱勢修繕戶。15日台南市金屬業職業工會亦前往即將修繕的佳里區及將軍區案家丈量尺寸，並修整南化區修繕戶部分外側鐵皮，17日修繕團隊也前往柳營區進行修繕初勘。

▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團各志工的努力，長期不惜犧牲自己的假期與工作時間為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻，不僅是改善弱勢戶居住品質，也用心傳遞功德，用愛心藉由做工行善團實際行動，一步一腳印地築起希望家園。

▲台南市電氣業職業工會，前往學甲區進行修繕服務，為70歲黃姓獨居長者，進行電線配置、衛浴水管、化糞池埋設施工，建置完善衛浴空間及舒適生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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