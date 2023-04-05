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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

 記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文此次出訪行程進入尾聲，在結束友邦貝里斯的訪問後，隨即搭機趕往洛杉磯，預計和美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派議員會晤。而總統府副秘書長張惇涵4日也在專機上受訪證實，在過境紐約期間，總統蔡英文有和眾議院民主黨領袖傑佛瑞進行會晤，並與跨黨派參議員蘇利文（Don Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）以及凱利（Mark Kelly）等人進行早餐會，重申台灣會持續扮演負責任的夥伴角色，與理念相近的國家共同維護區域和平穩定。

▲▼總統蔡英文與眾議院民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）會面。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與眾議院民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）會面。（圖／總統府提供）

張惇涵指出，在過境紐約期間，總統蔡英文有跟美方的一些友人會晤。3月30日，蔡英文跟眾議院民主黨領袖傑佛瑞進行會晤；3月31日，離開紐約之前，有跟3位美國參議院跨黨派的參議員進行早餐會，分別是蘇利文（Don Sullivan）、恩斯特（Joni Ernst）以及凱利（Mark Kelly）。

張惇涵說，蔡總統在相關會面中，主要提到4個訊息，第1，這次是在疫情過後首度出訪並過境美國，感謝美方在過境美國期間提供的協助與安排。第2，總統感謝美國拜登總統上任後對台灣以具體行動表達支持，也很感謝橫跨美國參眾兩院的跨黨派議員，對台灣不遺餘力的支持，讓台美雙方克服很多挑戰。

第3，美國各界對台灣的支持，進而促進很多理念相近的國家，共同關注台海和平穩定，總統除了感謝美方對台海以及區域和平穩定的關注外，也期盼台美之間能持續在共同關注的議題上合作，台灣也會持續扮演負責任的夥伴角色，與理念相近的國家共同維護區域和平穩定。第4，總統強調，台灣也會持續作為關鍵且可靠的經貿夥伴，與理念相近的國家共同致力打造更具有韌性的全球民主供應鏈，為全球疫後的經濟復甦貢獻正面力量。

最後，張惇涵也補充的是，在這些會談中，總統也再一次感謝蘇利文參議員，在2021年5、6月期間，台灣疫情面臨到新一波挑戰，蘇利文參議員6月率團訪問台灣，宣布美國將援助台灣疫苗的訊息，也讓台灣的人民感受到，在全球抗疫的道路上，台灣並不是孤軍奮戰。

▲▼總統蔡英文與蘇利文（Dan Sullivan）（右2）、恩斯特（Joni Ernst）(左)、凱利（Mark Kelly）（右1）三位跨黨派聯邦參議員早餐會。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與蘇利文（Dan Sullivan）（右2）、恩斯特（Joni Ernst）(左)、凱利（Mark Kelly）（右1）三位跨黨派聯邦參議員早餐會。（圖／總統府提供）

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