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漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

▲▼台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

▲台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文將過境美國加州，並會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），創我國總統外交首例，而中國除連署投書美國媒體抗議外，更用每人2百美元動員千名僑民、幫派份子陳抗。據了解，隨著蔡訪美層級提高，中方將走路工價格加碼到4百美元，民進黨立委王定宇5日也指出，相關報紙連署也被灌水，好幾個「被連署」的社團負責人表示，他們根本不知道有連署！

蔡英文在結束友邦貝里斯的訪問行程後，在貝國當地時間4日下午趕往美國洛杉磯，稍事休息一晚後，將於5日上午進行本次的重點行程，與麥卡錫會晤，屆時還會有多位跨黨派議員也會來和蔡互動。蔡英文此行2度過境美國，受到美國政界高度重視，是台灣在國際上一大政治突破。總統府副秘書長張惇涵說，此次蔡總統與麥卡錫議長的會晤過程不公開，但預計蔡、麥會後發表公開談話。

特別的是，雖然中國抗議、威嚇動作不斷，但麥卡錫辦公室此次的採訪通知上，仍註明「Taiwan President」，足見美方對此次會面的重視，且宣示動作十足。

對於中方出資在媒體陳抗，王定宇指出，中共這次真的砸下本錢，除了花錢搞動員抗議蔡英文會晤美國眾院議長麥卡錫外，還搞連署刊報紙廣告，只不過自己接到好幾個「被連署」的社團負責人表示，他們根本不知道有連署！

王定宇質疑，請問在美國的這個報紙廣告是「按件計酬」嗎？為什麼要把連署社團灌水充量？「其實中國越是這樣亂搞，台灣總統蔡英文訪美越是受到國際矚目，真是感謝啊！」

王定宇直言，民主國家本來就可以有多元的言論自由，而且選擇當哪一國的國民，都是選擇的自由，沒有什麼可議，只不過這些在自由世界的中國人，卻老是要把別人推進獨裁中國當中國人，真的是很錯亂的價值觀，「就如同馬英九一樣，自己全家美國人，卻跑去中國替台灣人高喊自己是中國人，錯亂啊！」

對於陳抗走路工價碼提高，王定宇表示，知道FBI在調查後，希望領錢辦事的要堅持，成語不要寫錯，「這些中國人在美國享受自由民主，卻老是要逼別國人當中國人，真的是好典型的中國人啊！」
 

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