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10元帶走大顆飽滿高麗菜！民進黨雲林縣黨部辦自採公益活動

▲▼ 。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

▲雲林縣黨部舉辦高麗菜自採公益活動。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是全國最大高麗菜產區，民進黨縣黨部為幫助農民助銷高麗菜，5日在水林鄉塭底村包下高麗菜田開放民眾自採，僅須10元就可採2顆高麗菜，1顆自用、1顆則捐至鄉公所，縣黨部表示，連假號召青年遊子返鄉掃墓，兼做一日農趣遊，並做公益活動，可謂助人自助又健康。

民進黨雲林縣黨部5日上午9時至下午4時，在水林鄉塭底村包下黃姓農民盛產高麗菜的3分地，民眾自採只要10元可採2顆高麗菜，1顆高麗菜自己帶回家，1顆高麗菜捐給水林鄉公所，由水林鄉公所分送鄉內所有長青食堂。

▲▼ 。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

▲活動吸引民眾參加。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

民進黨雲林縣黨部指出，高麗菜營養價值豐富，熱炒、煮湯、包水餃、下火鍋都適合。高麗菜含有維生素B、C、K、U和鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素，其中鈣、鐵、磷的含量在各類蔬菜中名列前5名，尤以鈣的含量最為豐富。

縣黨部表示，雲林縣雖為農業首都，但旅外遊子士農工商早多不從事農業，但兒時的農事樂趣，早深埋在每位遊子的DNA記憶中，遺憾的是子孫輩多不曾光腳丫踩在溫溫軟軟的農田中，感受著有土斯有財的真實感，遂於今日辦理公益活動，吸引遊子返鄉。

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