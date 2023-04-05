2024「大黑馬」？星媒點名馬英九再選總統　他分析3原因：不太可能

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨提名人選卻懸而未決，而新加坡大報《聯合早報》4日點名前總統馬英九，指出正在訪中的馬英九聲量「開低走高」，有望再次出線打通「兩岸和平之路」。對此，民進黨立委許智傑分析，馬英九有三大困難，包含：已73歲、執政民調曾低於9.2%、633跳票，「就算馬再想選，藍營也不太可能提名他了吧？」

國民黨2024人選懸而為決，檯面上聲量最高的新北市長侯友宜民調直直落、鴻海創辦人郭台銘因為黨籍問題引起黨內不小爭議、曾被點名的「最強母雞」盧秀燕一口回絕，黨主席朱立倫民調則未見起色。

近日前總統馬英九訪中也引起不少爭議，包含防疫話題、兩岸同屬一中等言論，而新加坡發行量最高的聯合早報《聯合早報》4日點名，馬英九訪中行「開低走高」，更傳出馬英九下半年計畫訪美，成為中美之間溝通要角。

對此，許智傑指出，馬英九一直野心勃勃想搶回兩岸發言權，雖然他自我感覺良好，也會有一些藍軍支持，但再選總統應該不可能。

許智傑分析3原因，第一、馬英九年紀過大、已經73歲。第二、馬英九過去施政民調過低僅9.2%。第三、馬英九633政見通通跳票，連捐薪水也沒做到。許指出，基於這三大理由，就算馬英九再想，國民黨也不太可能再提名他選總統了吧。