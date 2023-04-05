　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024「大黑馬」？星媒點名馬英九再選總統　他分析3原因：不太可能

▲▼馬英九,湖南,湘潭,祭祖。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，國民黨提名人選卻懸而未決，而新加坡大報《聯合早報》4日點名前總統馬英九，指出正在訪中的馬英九聲量「開低走高」，有望再次出線打通「兩岸和平之路」。對此，民進黨立委許智傑分析，馬英九有三大困難，包含：已73歲、執政民調曾低於9.2%、633跳票，「就算馬再想選，藍營也不太可能提名他了吧？」

國民黨2024人選懸而為決，檯面上聲量最高的新北市長侯友宜民調直直落、鴻海創辦人郭台銘因為黨籍問題引起黨內不小爭議、曾被點名的「最強母雞」盧秀燕一口回絕，黨主席朱立倫民調則未見起色。

近日前總統馬英九訪中也引起不少爭議，包含防疫話題、兩岸同屬一中等言論，而新加坡發行量最高的聯合早報《聯合早報》4日點名，馬英九訪中行「開低走高」，更傳出馬英九下半年計畫訪美，成為中美之間溝通要角。

對此，許智傑指出，馬英九一直野心勃勃想搶回兩岸發言權，雖然他自我感覺良好，也會有一些藍軍支持，但再選總統應該不可能。

許智傑分析3原因，第一、馬英九年紀過大、已經73歲。第二、馬英九過去施政民調過低僅9.2%。第三、馬英九633政見通通跳票，連捐薪水也沒做到。許指出，基於這三大理由，就算馬英九再想，國民黨也不太可能再提名他選總統了吧。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
8千子孫祭祖！　壯觀場面曝
快訊／郭台銘表態參選2024總統　國民黨回應
77老大僅花3年爆紅「醫師→百萬網紅」！超狂背景起底
「姐姐衣服都脫好了哦」　鮮肉裸聊初體驗！結局哭慘
明天開工不要哭！還有5大連假　爽休4天有2次
快訊／郭台銘表態參選　侯友宜回應了
好天氣掰了！明天起雨彈開轟　急速降溫時間曝
快訊／郭台銘選2024總統！　宣誓文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘表態角逐2024　綠委3點分析：對國民黨相當加分！

連假去傾聽市民心聲！侯友宜揭攤商怨漲價　「民眾真的很痛苦」

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

李貴敏自曝接到超多詐騙陳情　憂喊詐騙恐成「國安危機」

快訊／郭台銘表態參選2024　侯友宜：我一生守護中華民國

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨：為爭提名講「重鹹」

蔡英文飛抵洛杉磯　明「台灣總統」身分見麥卡錫、將發表公開談話

2024「大黑馬」？星媒點名馬英九再選總統　他分析3原因：不太可能

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

1000度鐵球VS各類物品　秒貫穿冰塊、玻璃碎裂

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

郭台銘表態角逐2024　綠委3點分析：對國民黨相當加分！

連假去傾聽市民心聲！侯友宜揭攤商怨漲價　「民眾真的很痛苦」

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

李貴敏自曝接到超多詐騙陳情　憂喊詐騙恐成「國安危機」

快訊／郭台銘表態參選2024　侯友宜：我一生守護中華民國

蔡英文紐約見眾院少數黨領袖、會晤參議員　傳達4項訊息

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨：為爭提名講「重鹹」

蔡英文飛抵洛杉磯　明「台灣總統」身分見麥卡錫、將發表公開談話

2024「大黑馬」？星媒點名馬英九再選總統　他分析3原因：不太可能

郭台銘表態角逐2024　綠委3點分析：對國民黨相當加分！

連假去傾聽市民心聲！侯友宜揭攤商怨漲價　「民眾真的很痛苦」

極端氣候+蟲害肆虐　宜蘭三星蔥產值驟減1億元！農民叫苦

2男街頭毆鬥還射信號彈　南警火速逮人查獲吸毒

忘記自己長大！　31公斤歐告搭車「堅持坐腿上」巨臀淹沒爸爸

台南市「平民安葬專戶」　12年助9400多位弱勢完成後事

花蓮玉里深夜大火！250坪住家農舍全毀　車輛燒到只剩殼

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤自己身體」　全場看傻：好可怕

大立光3月營收33.09億元　年減逾1成

墨西哥足球太激情！裁判膝擊球員下體、教練被撕衣露點

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

高嘉瑜「飆高音」現場！　那個男人手推她腿驚叫2分半

駐匈代表拿國旗當桌巾掀論！外交部回應了

力挺徐巧芯！游淑慧諷初選：可憐又可笑

2024「大黑馬」？　星媒點名馬英九再選總統

蔡英文與國內視訊：持續掌握周邊情勢

幕後／柯問黃「加入民眾黨」意願

現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

初選落敗就挺對手！　王世堅霸氣喊：不接受徵召「願賭服輸」

漲價了！蔡英文「台灣總統」身份見麥卡錫　陸鬧場走路工加到4百美元

郭台銘嗆綠「與青年利益為敵」　民進黨回應了

蔡麥會「這4人」出席是關鍵？　黃揚明直言：高度會不一樣

更多熱門

相關新聞

郭台銘首鬆口　吐露「爭取2024總統」

郭台銘首鬆口　吐露「爭取2024總統」

LIVE／郭台銘訪美結束！返台首場記者會

LIVE／郭台銘訪美結束！返台首場記者會

郭台銘今晨返台將開記者會：台灣需要一個很棒的CEO

郭台銘今晨返台將開記者會：台灣需要一個很棒的CEO

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

感動！馬英九與父母結婚照合影

感動！馬英九與父母結婚照合影

關鍵字：

許智傑馬英九國民黨2024總統大選侯友宜郭台銘朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

快訊／郭台銘角逐2024總統！鞠躬向國民黨道歉了

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

即／川普正式被拘捕發文：不敢相信發生在美國

愛莉莎莎男友家暴！前女友連夜逃家才分手

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！56秒尖叫音檔曝光

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

14款LINE免費貼圖趕快領！　下載條件和連結看這裡

奇虎360老董離婚　分市值400億股票給前妻

全台變天！　鋒面雨帶襲時間曝

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面