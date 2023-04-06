陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　「原件是搶救的」馬英九感動

▲ 陳吉寧贈馬英九《臺灣府志》珍本。（圖／馬辦提供）

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九昨5日抵達上海，傍晚會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，雙方晚宴並且互贈禮物。陳吉寧準備紀錄台臺灣歷史的《臺灣府志》珍本，原稿是搶救回來的，有許多珍貴史料讓馬英九十分感動。會後一行人前往上海音樂廳看演出，由於表演太精彩，馬英九特地登台握手致意。

昨兩人互相贈禮，陳吉寧準備記載臺灣歷史的《臺灣府志》珍本，並且介紹該書非常完整記載臺灣的風景、歷史、地質等，特贈此書作為一個特別的紀念。

▲馬英九回贈兩岸合編的《中華語文大辭典》。（圖／馬辦提供）

陳吉寧強調，該書原稿是特別搶救回來，已經成為上海博物館的孤本，也讓這份禮物別具意義，馬前總統相當感動，並且回贈一套兩岸合編的《中華語文大辭典》，內容全面彙整兩岸用語用字，發音解釋等內容。

晚宴後，馬前總統昨晚率「大九學堂」台灣學生前往上海音樂廳，聆賞中國最早成立的現代大型民族樂團—上海民族樂團演出《兩岸一家親，民樂詠中華》，由指揮名家湯沐海指揮。

曲目富有歷史縱深與中華文化情懷，曲表演的最後，樂團特別加演一曲臺灣風的《望春風》，讓馬前總統與團員都沈醉在濃濃的思鄉情，展現兩岸綿延的情誼。

▲ 馬英九上台握手致意。（圖／馬辦提供）

由於樂團表演十分精彩，贏得全場熱烈掌聲，馬前總統特地親自登台，一一與團員握手，親切邀請他們來台。離場時，特別向羅小慈團長表示，餘音繞梁，三日不絕，表達對音樂的肯定。

馬前總統昨第十天訪陸行程再次回到上海，參訪洋山港自動化碼頭和上海城市行控中心，傍晚6點會見上海市委書記陳吉寧，雙方都談到「當前和平發展、交流合作是兩岸共同心聲。」

馬英九也強調在任內堅持「九二共識」，簽署兩岸多項協議，尤其是ECFA有效運作至今，民進黨抗議，也不敢貿然廢止。還脫稿演出向陳吉寧介紹ECFA台語諧音，「會再發！」