　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆郭台銘未提「想捍衛的價值」！矢板明夫拋3問：算計得失令人遺憾

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘今5日召開不到30分鐘的記者會，鬆口投入參選2024年總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘5日宣布爭取參選2024總統大選，並強調要「拚經濟」、「聯合非綠勢力」、「避戰」等。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，郭台銘用一些相對中性的語言，應是想與正在中國出訪的前總統馬英九做區隔化，意圖擴大中間選民的支持，但卻未提及「想要捍衛的價值觀」是什麼，「實在是一件令人遺憾的事情。」

矢板明夫5日晚間在臉書發文表示，郭台銘5日在記者會中沒有強調「捍衛中華民國」等藍營政治人物常用的口號，而是強調了「拚經濟」、「聯合非綠勢力」、「避戰」等一些詞語相對中性的語言，應該是想和正在中國出訪的馬英九前總統做區隔化，意圖擴大中間選民的支持。

矢板明夫認為，為國民黨的總統提名，目前新北市長侯友宜、郭台銘、國民黨主席朱立倫都還有機會，「而在這場警察、商人和會計師的競逐角力之中，每個人都一直在算計得失，誰也不願意把自己的理念說清楚，實在是一件令人遺憾的事情。」

▲▼朱立倫,侯友宜,郭台銘。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

▲朱立倫,侯友宜,郭台銘。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

矢板明夫以郭台銘5日的記者會為例，郭台銘在會中並沒有表述「想要捍衛的價值觀」是什麼，縱觀現今的國際格局，美中主導的新冷戰已然表面化，「一方代表著對自由、民主、人權的尊重；另一方則代表著專制獨裁、對外擴張，以及可能使用武力改變現狀。」

針對郭台銘提及的「拼經濟」，矢板明夫指出，是否包括了繼續和中國全面合作？如果以美國為首的國際社會，在高科技領域和中國全面切割，「郭董準備如何應對呢？」而「聯合非綠勢力」也是如此，在台灣，不喜歡民進黨執政的人，有各種反對的理由，「但是，郭董要以什麼樣的共同價值觀，把非綠勢力凝聚在一起呢？

▲▼矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

至於「避戰」，副總統賴清德提出的論述是「透過積極備戰、以及聯合國際社會上擁有共同價值觀的國家，一起捍衛台灣的主權和生活方式。」矢板明夫反問郭台銘，企圖挑起戰端的是對岸，而不是台灣，如果提出要求對岸打消武力犯台的想法，「那麼，台灣需要做出的讓步是什麼呢？非常想聽到郭董完整的論述。」

矢板明夫總結，郭台銘是一個成功的商人，一直以來應該是非常在意產品的「價格」，但是選總統，「大家更在乎的是「價值」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法
鋒面「強雨彈」直撲！全台防劇烈雷雨　斷崖式降溫跌回1字頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

這次不只400！蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

嘆郭台銘未提「想捍衛的價值」！矢板明夫拋3問：算計得失令人遺憾

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫　握手寒暄互道「你好」

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

杜絕黃牛票亂象　政院擬提修法重罰30倍

政院擬提修法　破壞關鍵基礎設施加重罰則

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

關韶文「不敢側臉拍照」砸50萬正顎　 手術完難以開口「痛到比中指」

這次不只400！蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

嘆郭台銘未提「想捍衛的價值」！矢板明夫拋3問：算計得失令人遺憾

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫　握手寒暄互道「你好」

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

中國人情蒐蔡麥會！不認領400美車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

大陸宣布台海巡航3天「登檢」兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

杜絕黃牛票亂象　政院擬提修法重罰30倍

政院擬提修法　破壞關鍵基礎設施加重罰則

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

這次不只400！蔡英文會麥卡錫　中國僑民大手筆租民航機拉布條抗議

「我的英雄學院」一番賞9月開抽、多組模型獎品：再現御茶子感人喊話

嘆郭台銘未提「想捍衛的價值」！矢板明夫拋3問：算計得失令人遺憾

快訊／歷史性一刻！蔡英文會晤麥卡錫　握手寒暄互道「你好」

美軍在菲律賓擴大部署　外交學者：明顯為因應台灣有事

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

動畫放送10周年...《約會大作戰》第五季製作中：主視覺圖、前導PV公開

彰化又要「送肉粽」6日晚上路線曝光　當地人傻眼：會經過夜市耶

女偶像「私約粉絲」被隊友告發！　公司氣炸宣布：即刻開除

韓「啦啦隊女神」李多慧來台倒數！　曝擇偶3條件：想生5個孩子

中山大學獼猴插吸管喝手搖杯　熟練動作笑噴網：已會點外送

政治熱門新聞

幕後／替柯衝高政黨票　黃最快明入民眾黨

大陸檢查兩岸直航船　海委會回應了

蔡英文今會麥卡錫　百位外媒關注凌晨3點半就來場佈

快訊／蔡麥會前「中共航母山東號」現蹤台灣外海　國防部曝監控畫面

快訊／郭台銘表態參選　侯友宜：一生守護中華民國

蔡英文會麥卡錫　台灣僑胞、中國僑民場外先開嗆

杜絕黃牛票亂象　政院擬提修法重罰30倍

中國人情蒐蔡麥會！不認領400車馬費　探頭探腦尾隨台灣外館人員

「蔡麥會」台灣時間6日凌晨1點登場

政院擬提修法　破壞關鍵基礎設施加重罰則

國防部：美組專案小組優化台美軍售程序

「蔡麥會」前中共宣布軍演　學者點關鍵：不會像去年8月勞師動眾

快訊／「郭台銘是藍軍一份子」　國民黨：感佩他今公開講話的胸襟

郭台銘主張「化解美中對抗」　林濁水批：真是氣吞全球征服宇宙

更多熱門

相關新聞

郭台銘身家逾2200億！我國前3大富豪　若當選將成最有錢總統

郭台銘身家逾2200億！我國前3大富豪　若當選將成最有錢總統

鴻海創辦人郭台銘確定要角逐2024總統，據《富比士》至今年4月統計，郭台銘身家逾2264億元，長期名列台灣前十大富豪，若拿下總統寶座，會成為中華民國史上最有錢的總統。

林為洲表態挺侯友宜選2024　喊「歡迎郭台銘」

林為洲表態挺侯友宜選2024　喊「歡迎郭台銘」

郭台銘喊「與賴清德君子之爭」　藍議員反嗆：想贏就不該當君子

郭台銘喊「與賴清德君子之爭」　藍議員反嗆：想贏就不該當君子

郭台銘主張「化解美中對抗」　林濁水批：真是氣吞全球征服宇宙

郭台銘主張「化解美中對抗」　林濁水批：真是氣吞全球征服宇宙

「對國民黨相當加分」　綠委3分析郭台銘參選2024

「對國民黨相當加分」　綠委3分析郭台銘參選2024

關鍵字：

郭台銘矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

五月天阿信認了「我搭訕的女孩」　女方身份曝光！

男大生「一周喝5次這飲料」快洗腎！最傷腎飲食不是吃太鹹

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

鳳梨「89對決」惹議片段全刪光！　Joeman挨轟「回應曝真相」

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

新店嬤全身紅洩憤亡！兒是知名政治學者

拍惡搞片　YouTuber惹怒路人被開槍

每天「通勤3小時」到信義區上班！居住地曝全場傻眼

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面