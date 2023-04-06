嘆郭台銘未提「想捍衛的價值」！矢板明夫拋3問：算計得失令人遺憾

▲鴻海創辦人郭台銘今5日召開不到30分鐘的記者會，鬆口投入參選2024年總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘5日宣布爭取參選2024總統大選，並強調要「拚經濟」、「聯合非綠勢力」、「避戰」等。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，郭台銘用一些相對中性的語言，應是想與正在中國出訪的前總統馬英九做區隔化，意圖擴大中間選民的支持，但卻未提及「想要捍衛的價值觀」是什麼，「實在是一件令人遺憾的事情。」

矢板明夫5日晚間在臉書發文表示，郭台銘5日在記者會中沒有強調「捍衛中華民國」等藍營政治人物常用的口號，而是強調了「拚經濟」、「聯合非綠勢力」、「避戰」等一些詞語相對中性的語言，應該是想和正在中國出訪的馬英九前總統做區隔化，意圖擴大中間選民的支持。

矢板明夫認為，為國民黨的總統提名，目前新北市長侯友宜、郭台銘、國民黨主席朱立倫都還有機會，「而在這場警察、商人和會計師的競逐角力之中，每個人都一直在算計得失，誰也不願意把自己的理念說清楚，實在是一件令人遺憾的事情。」

▲朱立倫,侯友宜,郭台銘。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

矢板明夫以郭台銘5日的記者會為例，郭台銘在會中並沒有表述「想要捍衛的價值觀」是什麼，縱觀現今的國際格局，美中主導的新冷戰已然表面化，「一方代表著對自由、民主、人權的尊重；另一方則代表著專制獨裁、對外擴張，以及可能使用武力改變現狀。」

針對郭台銘提及的「拼經濟」，矢板明夫指出，是否包括了繼續和中國全面合作？如果以美國為首的國際社會，在高科技領域和中國全面切割，「郭董準備如何應對呢？」而「聯合非綠勢力」也是如此，在台灣，不喜歡民進黨執政的人，有各種反對的理由，「但是，郭董要以什麼樣的共同價值觀，把非綠勢力凝聚在一起呢？」

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

至於「避戰」，副總統賴清德提出的論述是「透過積極備戰、以及聯合國際社會上擁有共同價值觀的國家，一起捍衛台灣的主權和生活方式。」矢板明夫反問郭台銘，企圖挑起戰端的是對岸，而不是台灣，如果提出要求對岸打消武力犯台的想法，「那麼，台灣需要做出的讓步是什麼呢？非常想聽到郭董完整的論述。」

矢板明夫總結，郭台銘是一個成功的商人，一直以來應該是非常在意產品的「價格」，但是選總統，「大家更在乎的是「價值」。