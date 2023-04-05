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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九向上海書記秀台語「ECFA會再發！」　政治也切不開兩岸經貿

記者任以芳／上海報導

前總統馬英九今（5）日第十天訪陸行程回到上海，傍晚6點會見中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧，雙方都談到「當前和平發展、交流合作是兩岸共同心聲。」馬英九也強調在任內堅持「九二共識」，簽署兩岸多項協議，尤其是ECFA有效運作至今，民進黨抗議，也不敢貿然廢止。還脫稿演出向陳吉寧介紹ECFA台語諧音，「會再發！」

▲▼前總統馬英九會見上海市委書記陳吉寧。（圖／記者任以芳攝）

▲上海市委書記陳吉寧重申習近平的「兩岸一家親」。（圖／記者任以芳攝）

陳吉寧首先說，「您一直是積極推動兩岸的交流，8年前習近平總書記與您舉行了歷史性的會晤，翻開了兩岸關係歷史性的一頁，也成為兩岸關係發展進程中，最有里程碑意義的大事。」

陳吉寧又說，中共總書記習近平說兩岸一家親，有共同的血脈，共同的歷史，共同的文化，共同的願景，有共同的精神家園，還有共同的傳統習俗。「這次您回湖南祭祖，我看了有所感動，這就是中國傳統文化的體現。」

陳吉寧最後強調，當前和平發展、交流合作是兩岸同胞共同的心聲，「我們就是要秉持兩一家親的理念」，在推動兩岸交流方面，積極努力地不斷的增進兩岸同胞的情誼和扶持，「共同推進中華民族的偉大復興」。

▲▼前總統馬英九會見上海市委書記陳吉寧。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九會見上海市委書記陳吉寧。（圖／記者任以芳攝）

馬英九則回應，12天行程最後一站來到上海，參觀洋山港與浦東新區城市綜合管理中心，洋山港是全大陸最大的貨櫃港口。「整體讓我非常驚艷，也更深入體會，大陸在進出口貿易的巨大優勢。」

馬英九誇讚陳吉寧有豐富的主政經驗，以及環境科學專業背景，讓各界期待上海未來發展，對於台商、台企前來發展的一大誘因，也是兩岸交流的重要根基，放眼上海的環境，將會吸引大量台商、台企落腳，未來與台灣將有更多合作的可能。

馬英九說自己也注意，陳吉寧對於大陸環境問題、能源政策付出過相當多的心力，在擔任北京市長期間，治理空氣污染等「大城市病」，有效改善了艱鉅的霧霾問題。

▲▼ 馬英九、陳吉寧、上海 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 馬英九和陳吉寧有共識兩岸必須維持各項和平交流。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，談到此行除了祭祖，還有一個重點，就是讓兩岸青年學子能夠面對面，坐下來交流，讓兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，比起任何方式都還要重要。「期待我們的第三場校園交流，有江南第一學府之稱的復旦大學，相信會有更多的收穫。」

馬英九指出，「陳書記曾經留學英國多年，也擔任清華大學校長，對校園年輕人的交流，也有許多經驗，我也很期盼能就此與陳書記交換意見。」

馬英九表示，兩岸之間，存在歷史遺留下錯綜複雜的關係，也有交流往來所衍生的事務性問題，這些事情的解決無法一蹴可幾，需要雙方在交流協商過程中，面對現實、累積經驗、培養互信。

馬英九進一步說自己過去任內，兩岸因為在1992年就「一中原則」建立了共同政治基礎「九二共識」，擁有互信，擱置爭議，共創雙贏，實現三通直航，兩岸交流暢通，讓兩岸人民都受惠。

馬英九講，「我任內兩岸簽署了23個協議，尤其是ECFA，至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止，因為有ECFA，台灣的經濟表現才能維持一定的成績，就知道兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴的實際需要，是政治也切不開的。」

期間，馬英九發揮「馬式幽默」，像陳吉寧介紹ECFA台語諧音，正好是「會再發！」引起現場會心一笑。

最後，馬英九強調，此行訪問大陸讓他很欣慰，台灣的民意絕大多數都是正面的反應，支持的比例接近八成，台媒過去10天廣泛報導，高度肯定，因為維繫兩岸關係和平穩定發展方向，是台灣社會的普遍主流看法，這也盼望大陸朋友能夠注意到的現象。

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關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸上海陳吉寧

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