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大陸 大陸焦點 特派現場

中共台海巡航「劍指」蔡英文　蕭旭岑：期許兩岸主事者以人民為念

▲▼大陸5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

▲大陸5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

記者任以芳／上海報導

總統蔡英文預計美東時間5日在加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及多位跨黨派聯邦眾議員見面，中共今（5）日宣佈啟動台灣海峽中北部聯合巡航。正在大陸參訪的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「兩岸和平需要各方來推動，期許兩岸主事者要以兩岸人民為念。」

前總統馬英九12天訪陸行，今上午抵達上海進行第10天參訪，中共也於今日宣佈啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，被外界認為就是「劍指」總統蔡英文即將會見美國眾議院議長麥卡錫。

媒體向馬辦詢問馬前總統如何看待此事，跟隨出訪的馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，「兩岸和平需要各方來推動，民間努力做民間能做到的，期許兩岸主事者要以兩岸人民為念。」

蕭旭岑進一步說，「馬前總統努力在推動兩岸和平，保護台灣人安居樂業，希望蔡英文政府也一起來參與。」

▲▼中國大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

▲中國大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

中共今宣布啟動「台灣海峽聯合巡航行動」的消息，由大陸官媒《央視》旗下的微信公眾號「玉淵譚天」率先獨家披露指出，「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動今日啟動」、「直擊海巡06台灣海峽巡航現場」，但未詳細說明內容。

緊接著，大陸官媒《央視》又報導，本次專項行動將重點巡查維護台灣海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序，保障「小三通」客運船舶航行安全。

去年美國時任眾議院長裴洛西訪台後，中共解放軍大規模進行「圍島軍演」，造成兩岸極大的動盪，台灣多項食品水產「無預警」被暫時停止出口大陸。這次蔡英文與麥卡錫會見，中共又宣布「台灣海峽聯合巡航行動」，讓外界認為十分有針對性，憂心是否對台有下一波行動。

蔡英文預將於台灣時間明6日凌晨1點，在洛杉磯的雷根總統圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），並有多位美國眾議院跨黨派議員參與，兩人會後也將分別發表公開談話。這是我國總統首次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，也是台美自1979年斷交以來，我國總統第三度與美國眾議院議長會談。

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