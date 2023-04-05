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高雄男深夜「雙刀猛砍」情敵！落網反問：你老婆被睡會不會想砍人

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲呂男受不了前女友與宋男同床，氣得持雙刀猛砍對方。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名呂姓男子不滿黃姓前女友與宋姓友人同床睡覺，氣得跑到廚房拿2把水果刀，朝著宋男的腿部、頭部劈砍，導致對方身上多處受傷，落網後甚至還嗆檢方「你老婆被睡了會不會想砍他」等話語，最後被判刑3年6個月，得不償失。

根據判決書內容，呂男與黃女原先為男女朋友關係，2人後來分手收場。不過，呂男2021年11月侵入黃女的租屋處，意外發現前女友與宋姓男子同床，氣得跑到2樓的廚房抽了2把水果刀，再回到4樓朝宋男猛砍。

宋男受到驚嚇，立即起身與呂男打鬥，過程中手臂、胸口、肩膀、頭部等多處遭到劃傷，全身也有多處撕裂傷，所幸後來趁著打鬥的空隙逃出求救，警方才趕到現場將人控制。

呂男落網後如實交代案件經過，卻還嗆檢察官「你老婆被睡了會不會想砍他」，同時也辯稱自己並沒有殺人的犯意。檢方偵結後，則依照殺人未遂罪，將呂男起訴。

不過，高雄地院審理後認為，呂男的行徑雖然兇殘，但攻擊對方的過程中，並非直接朝人體致命部位穿刺，而是採用揮砍的方式，且宋男逃離以後也沒有追出去，因此依照傷害罪判處3年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

 

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