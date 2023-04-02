21歲情侶雙亡！才開心高雄出遊...北返遇死劫　檢要查是誰二次追撞

▲國道1號情侶2死案，今日下午由台中地檢署謝怡如檢察官進行相驗訊問。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國道1號北上181k南屯段今（2）日凌晨21歲情侶雙亡案，雙方家屬、其餘6車肇事駕駛配合檢方釐清案情，17時在台中殯儀館進行相驗訊問。楊男爸媽、哥哥到場，對於案情不願多說，僅說「有看過這個女生」，也不曉得詳細目的地。據悉，楊男與張女同為北部人，疑似為情侶，2人近日到高雄遊玩，凌晨北返途中發生意外。

警方初步調查，當時楊男、張女共乘該輛自小客沿國道北上，行經事故路段時，突因不明原因失控追撞前方聯結車，翻覆於內側車道，進而釀成7車連環追撞事故，楊、張2人也因強大的撞擊力道雙雙拋飛車外殞命，家屬預計領回遺體，北返後再處理後事。

▲▼21歲情侶今日凌晨駕車行經國道1號北上181k，撞上聯結車後噴飛死亡。（圖／記者許權毅翻攝）

據悉，2人被拋出車外後重傷，張女遭後車追撞當場死亡，楊男疑似還一度能站起，同樣遭到二次追撞，造成楊男傷勢更加嚴重，究竟案發時，哪名駕駛有撞上死者，也是檢警釐清的重點之一。

▲▼楊男與張女家屬到場相驗，對於2人發生意外悲痛萬分。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署今日17時，由謝怡如檢察官在殯儀館進行相驗，楊男、張女家屬均到場，由楊男哥哥與張女姑丈進入相驗認屍。楊男媽媽與親友淚崩相擁，難以接受楊男驟然離世，對於2人行程不太清楚，僅簡短回應「有看過這個女生」；張女姑姑、姑丈則在上午時透露，不清楚她有車，對此也相當驚訝。此外，2人的錢包、手機等由警方蒐集準備交還家屬，只見物品上頭布滿磨損痕跡，手機更是螢幕破裂，可見撞擊力道相當大。

▲車禍當下其他6名駕駛、乘客也到台中殯儀館接受檢方訊問。（圖／記者許權毅攝）



另，現場除死者家屬外，相關肇事的聯結車駕駛、轎車駕駛與乘客等9人，也到相驗現場接受檢察官訊問。死者（2名）均因車禍致外傷性休克死亡。蘇姓被告、劉姓被告涉嫌過失致死，經檢察官訊後，分別諭知蘇具保5萬，劉具保10萬候傳。