女友小鳥胃要幫清剩飯嗎？　他1張「吃剩便當照」卻爆論戰

▲原PO求問要不要幫女友清剩飯？（圖／翻攝自匿名公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友貼出一張便當照求助，「如果女友把主菜吃光，只剩這樣給你吃，你要吃嗎？」只見女方把肉吃掉後，剩3格配菜以及幾口白飯都不吃了，盒蓋上還有吐掉的骨頭。照片一出，就有人傻眼直呼，「把你當豬嗎？看起來像ㄆㄨㄣ！」也有人認為，「各自喜歡吃什麼各自吃，事情沒那麼複雜」，引發兩派爭議。

這位網友在「匿名公社」貼出照片，「如果女友把主菜吃光，只剩這樣給你吃，你要吃嗎？還是直接放生？」事後補充，「女生胃口小，吃不完的都會給男友吃」，而男方的便當已經吃完了。可以看到女方剩的便當盒中已經沒有肉，骨頭則吐在盒蓋上，有挖掉大半白飯，剩3格配菜「炒菠菜、高麗菜、炒脆瓜」和幾口飯。

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照片一出，就有人直呼不能接受，「吃到這樣叫別人吃，真是沒家教」、「我吃不完留給另一半不會留這樣，看了就都倒胃口，骨頭還留在上面」、「拿你當廚餘桶」、「是還好，但吃過的便當不是很美觀，你可以拿個碗，分一點飯給她，問她這樣夠嗎？看起來她滿隨性的，如果有人留這樣給我，我也吃不下。」

有網友則給出建議，「她只想吃一點這種，建議你下次主菜買兩樣，因為她並不是只想吃一點，如果不想要養女友那就放生」、「她不愛吃菜你就買白飯+肉給她，她就不會剩了，各自喜歡吃什麼各自吃，事情沒那麼複雜」、「就直接買一個便當，加點一個肉跟一碗飯就好。」