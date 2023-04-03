快訊／21歲情侶國道遭二度追撞雙亡　2駕駛過失致死交保金額曝

記者許權毅／台中報導

國道1號北上181k南屯段昨日凌晨發生21歲情侶車禍雙亡憾事，昨日下午經台中地檢署相驗，2名死者均因車禍導致外傷性休克死亡，且事發當時因後車駕駛二次追撞，檢方認定其中前方聯結車蘇姓駕駛與後車劉姓駕駛涉嫌過失致死，分別諭知蘇5萬交保、劉10萬交保候傳。

▲國道1號情侶車禍雙亡，檢方對二次追撞駕駛依過失致死偵辦，蘇、劉姓駕駛分別5萬、10萬交保。（圖／記者許權毅攝）



本案發生在2日凌晨1時許，21歲楊男與21歲張女疑似為情侶，近日駕車到高雄遊玩，昨日凌晨北返時在國道1號上撞上聯結車車尾，2人雙雙噴飛車外，再遭到後車撞輾，張女當場死亡，楊男經送醫後仍宣告不治，現場造成7車連環撞，檢警也將其餘駕駛帶回訊問，要釐清哪名駕駛二次追撞。

▲21歲情侶噴飛車外後，遭到後車疑似閃避不及，二次追撞重傷死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



昨日下午台中地檢署檢察官謝怡如會同法醫對2名死者進行相驗，相驗結果均為外傷性休克死亡。其餘駕駛也進入相驗辦公室接受檢察官訊問，檢方認定被告蘇姓駕駛與劉姓駕駛涉嫌過失致死，訊後分別諭知蘇具保5萬，劉具保10萬候傳。

▲昨日由台中地檢署謝怡如檢察官進行相驗訊問。（圖／記者許權毅攝）



此外，2名死者家屬也到場相驗，楊男媽媽與親友淚崩相擁，難以接受楊男驟然離世，對於2人行程不太清楚，僅簡短回應「有看過這個女生」；張女姑姑、姑丈則在上午時透露，不清楚她有車，對此也相當驚訝。