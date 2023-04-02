21歲情侶國道雙亡！女車主遭輾死　家屬悲痛認屍：不知她有車

▲21歲情侶今日凌晨駕車行經國道1號北上181k，撞上聯結車後噴飛死亡。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

國道1號北上181k南屯段今（2）日凌晨傳出死亡車禍，21歲楊男跟21歲張女疑似為情侶關係，兩人行經上述路段因不明原因撞上前方聯結車失控，整輛車翻覆，張女噴飛車外遭後車撞輾，當場死亡，楊男送醫後不治。張女家屬悲痛認屍，對於張女「有車」也感到驚訝，要前往何處也並不知情，詳細狀況仍待警方調查。

警方調查，楊男與張女所開的車輛為張女所有，兩人要前往何處、駕駛是誰仍待調查釐清。張女明顯死亡被送往台中殯儀館，家屬一早趕往悲痛認屍，對於張女有車也相當驚訝：「連她有車都不知道！」詳細狀況也需要等待警方調查、檢方相驗死因釐清。

事故現場零件、物品散落約200公尺，可見撞擊力道之大。警方趕抵現場時，楊男、張女躺臥車道，其中張女遭後車輾過，當場死亡，楊男則是傷勢嚴重，已經沒有呼吸心跳，經送往中港澄清搶救後，仍宣告不治；另現場還有一名33歲男性輕傷頭暈，送醫後無生命危險。

警方初步調查，當時楊男、張女共乘該輛自小客沿國道北上，行經事故路段時，突因不明原因失控追撞前方聯結車，翻覆於內側車道，進而釀成7車連環追撞事故，楊、張2人也因強大的撞擊力道雙雙拋飛車外殞命。警方勘查現場，發現小客車上未有繫安全帶的痕跡，是2人一開始就沒繫、還是撞擊後安全帶才鬆開，是後續追查重點之一，另也將釐清楊、張2人誰才是駕駛人。