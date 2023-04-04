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墾丁雞排攻頂一片120元！他驚喊「台灣人真有錢」　鄉民酸：太便宜了

雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲炸雞排價格越來越貴。（示意圖／記者許力方攝）

記者朱祖儀／綜合報導

艷陽高照的好天氣加上2023台灣季活動，不少人在清明連假期間到墾丁遊玩。不過有網友發現，墾丁大街的雞排竟然一片要價120元，比日前漲到100元的天使雞排還要貴，驚喊「台灣人真有錢」。文章曝光後掀起討論，不少人開酸「這在墾丁算便宜了」，但也有人認為，「有清楚寫出標價就好」。

原PO在PTT發文表示，近日去逛墾丁大街的時候，發現有一間攤販在賣雞排和豬排，強調食材相當厚實，但一片雞排竟要價120元，讓他當場看傻，表示台北的連鎖店還在100元，已經落伍了，「（雞排）直接漲到120元，讓大家看見南台灣的消費實力，尊絕不凡一片120元！台灣人真的很有錢」。

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文章曝光後，網友紛紛酸說「亞洲夏威夷，便宜」、「有錢人才去墾丁～我沒錢只能去日本」、「才賣120元，丟墾丁的臉，去學學滷味攤怎麼賣的好嗎」、「出去玩就是要被敲啊，不然怎麼當國旅盤子」、「坑丁（墾丁）我玩不起，只配去沖繩玩水」、「雞排120元還好吧！5年前墾丁光滷味就500元了」、「去墾丁不如出國」、「才120元，這在墾丁有夠便宜」、「太便宜了吧，沒200元是瞧不起人？」「正港天龍國」、「我寧願當窮人出國爽」。

但也有人幫店家說話，「貴是貴，但清楚寫出來還行」、「至少明確標價，願者上鉤」、「厚耶，120元感覺很正常」、「這攤還不錯吃，雞豬同行200元，算墾丁實在的了」、「要帶風向好歹拍一下實體長怎樣」、「有寫價錢就好，想買的人就會買啊」。

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