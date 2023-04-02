快訊／「黑市猖獗」報價也沒用！　蛋價委員會：本周價格維持不變

▲進口雞蛋陸續上架，但產業界認為蛋荒仍難解。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

儘管多國進口雞蛋已陸續在全台通路上架，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁今（2日）表示，目前國內產蛋率仍在低谷，缺蛋問題短期無法解決，尤其餐飲業務端用蛋還是大缺，導致黑市猖獗，報價也沒有用，因此，本周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元，但凍漲不是因為蛋荒有解，「而是報了也沒用，跟休市情況差不多」。

陳進丁表示，短期蛋價都不會有變動，因為國內缺蛋問題未解，黑市價格差距仍大，因此，蛋價有沒有變動並不會影響交易，目前產地價和實際交易價格差很大，業務用箱蛋一箱從1300到1800元都有，市場零售白蛋每斤還在90元以上，就算調漲3、5元，也與實際價格差距甚大，維持原價跟休市不報價的情況一樣，「因為報了也沒用」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據農委會公布的最新雞蛋產銷資訊指出，目前產蛋雞隻數為3116萬隻，較上周3158萬隻再減少42萬隻，受天氣影響與疫情影響，產蛋率再下滑，日產蛋11萬1500箱，比上周再少500箱（每箱約200顆）。

陳進丁指出，根據產業界最新的內部產銷報告，從北到南各分區生產動態還是「嚴重不足」，雞蛋短缺問題，短期內都無法解決，進口蛋也解決不了餐飲和批發市場的用蛋，他認為農委會預估每日的雞蛋缺口過於樂觀，實際上產蛋率只有5成多、每日雞蛋缺口至少還有300至400萬顆，蛋荒短期仍難解。