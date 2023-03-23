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桃園忠烈祠暨神社文化園區活化　蘇俊賓：堅持中立原則持續推動

▲桃園忠烈祠暨神社文化園區活化，堅持中立原則持續推動。

▲桃園忠烈祠暨神社文化園區活化，副市長蘇俊賓(右)表示，堅持中立原則持續推動。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會23日進行民政局工作報告，會中，針對桃園神社已成觀光亮點，是否受意識型態介入？持續成為眾多議員關心議題。副市長蘇俊賓與民政局共同表示，市府一直堅持中立原則，秉持尊重多元價值的立場，未來仍持續推動「桃園忠烈祠暨神社文化園區」活化工作，全力保存維護園區古蹟。

市府表示，針對綠營議員昨日提到市府發函廠商，要求在一月份春節前拆除燈籠一事，市府則重申，有關發函要求廠商拆除白燈籠一事，是因當時接獲民眾陳情，園區過年應依台灣風俗懸掛紅燈籠，不適合掛日本過年象徵喜氣的白燈籠，這是台日文化上的差異認知，市府也未要求強制拆除，且廠商活動檔期是到2月28日，也確實持續到228後才卸展。

市府指出，園區本季的活動是「爛漫春櫻祭-花見野餐祭」，今日也完成布展，繽紛燈籠裝置在園區中，非常有氣氛。活動還會安排神社小市集，將有藝術表演、特色主題餐車、文創攤位，民眾到園區可以聽音樂、嚐美食，沉浸在歷史場域中，盡情享受藝文氣息，歡迎大家來園區一遊，而且未來每季都還會有不同主題規劃。

市府強調，張善政市長昨日也提到，市府與日本之間的互動非常良好，在他上任後，已有日本香川縣知事與宮崎縣知事到訪，張市長也期盼雙方可以深化觀光、教育等交流，並希望能率市府團隊赴日回訪，讓雙方的情誼更加深化。

國民黨市議員梁為超說：張善政市長昨天到市議會進行施政報告後，他將張市長上任88天內，落實「基北北桃通勤月票」、「擴大肺癌早期篩檢」、「代理老師全年聘期」、生育津貼「加一胎多一萬」、5歲幼兒免學費、國中小免費營養午餐、調高三節禮金及重陽敬老金、「青創貸款」及「青農創業利息補貼」等17項政策po文在臉書，短短幾個小時即有5,000個讚，顯示張市長的施政受到大家肯定。

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