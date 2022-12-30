桃園市6新任區長聯合宣誓　副市長蘇俊賓期許：做好溝同橋樑

▲桃園市政府今天上午舉行新任區長聯合宣誓典禮，副市長蘇俊賓擔任監誓人，包括桃園區長陳玉明等6名區長宣誓就職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（30）日上午在市府舉行新任6名區長聯合宣誓典禮，由副市長蘇俊賓擔任監誓人，蘇俊賓致詞時指出，區政是市政的延伸，區政績效也是市政績效的彰顯，新任區長都具有豐沛行政歷練，期許做好與民溝通橋梁、為民服務工作，讓桃園市可以更多元、團結、更具魅力迎向新時代。

▲桃園市政府今天上午舉行新任區長聯合宣誓典禮，副市長蘇俊賓期許新任區長能承接未來區政推動使命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

6名新任區長包括桃園區長陳玉明、中壢區長李日強、平鎮區長呂緣、八德區長蔡豊展、龜山區長王雅芝與新屋區長鄭詩鈿業，今年12月25日奉派就任，於今天舉行宣誓典禮，承接未來區政推動使命。

▲桃園市政府今天上午舉行新任區長聯合宣誓典禮，會後副市長蘇俊賓與新任區長、續任區長等人合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓表示，區政是市政的延伸，區政績效也是市政績效的彰顯，6名新任區長都具有豐沛的行政歷練與資歷完整，期勉新任區長積極配合市府推動各項建設，以促進地方和諧為地方做出更多貢獻。區長應做好與民溝通橋梁、為民服務，未來新市府團隊可兼顧各項建設與開源節流，把經費使用在市民最需要地方，讓桃園可以更多元、團結、更別具魅力迎向新時代。