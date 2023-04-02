台南農產日本通路再擴大　黃偉哲與北辰商事簽合作意向書

▲台南市長黃偉哲前往埼玉縣拜會北辰商事社長太田順康。雙方簽署合作意向書（MOU），將採購台南鳳梨等農特產品於旗下Rogers超市展售。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為增加台南農特產品在日本市場的上架機會，繼3月初參加冬京食品展後，台南市長黃偉哲搭乘直飛仙台包機，於4月2日前往埼玉縣拜會北辰商事社長太田順康。雙方簽署合作意向書（MOU），將採購台南鳳梨等農特產品於旗下Rogers超市展售。

太田社長迎賓致詞時盛讚台灣鳳梨味美多汁，非常受歡迎，一天可以銷售兩千顆，往往一上架就賣完，遺憾之前進貨太少，相當歡迎台南提供更多優質鳳梨與其他農產。

黃偉哲表示，北辰商事通路很廣，是日本知名企業，台南作為台灣鳳梨第二大產區，品質也是最好，為答謝商社對鳳梨的肯定，特別帶來各式鳳梨產品如鮮果、果乾等；六月是愛文芒果產季，到時也會優先請太田社長品嘗；此外黃金蕎麥、水產品等也都非常優質。

黃偉哲指出，與北辰商事的緣分，是在東京食品展時結下，當時太田社長與台南市府團隊相談甚歡，並表達採購台南農產意願。這一次到埼玉縣的總社拜訪，不只是展現誠意，更是要感謝太田社長對台南農產的支持。

黃偉哲說，台南芒果鮮甜多汁，品質絕對能滿足日本消費者的要求；近來也在玉井興建農產加工及冷鏈物流中心，有信心在高挑戰的日本市場中，為台南農產品打出一片天。

最後，黃偉哲與太田社長簽署合作意向書，並邀請日方參加明年的台南四百、台灣燈會、國際蘭展等重大活動。