無條件支持中華民國台灣主權　瓜國總統籲中國終結台海衝突局勢

▲瓜地馬拉總統賈麥岱。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文出訪友邦瓜地馬拉行程來到最後一站，上午前往視察台灣、瓜國合作推動的齊瑪德南戈國立醫院興建計畫。瓜地馬拉總統賈麥岱致詞時宣示，瓜國無條件支持並承認中華民國台灣的主權，直指中國應盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，「不僅散播恐懼，還奪走了台灣人民的幸福」。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammatte）致詞時表示，「本人再次強調瓜地馬拉無條件的承諾，做為我國外交政策的核心，就是支持並且承認中華民國台灣的主權」。他說，瓜地馬拉堅持捍衛和平，這是國家獨立以來長達2個世紀根深蒂固的傳統。瓜國在沒有流血的情況下完成獨立建國，而且在1980年代中美洲簽署的2項和平協議，以及1996年終止36年內戰的和平協議中，不斷印證我們是愛好、崇尚和平的國家。

「身為愛好和平國家的執政者，本人在此呼籲，中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。」賈麥岱直言，中國不僅僅散播恐慌，而且奪走了台灣人民的幸福。

賈麥岱說，藉這機會，預祝總統閣下下一站造訪鄰國貝里斯能夠順利圓滿、成果豐碩、滿載而歸，「蔡總統閣下，您這次帶走了瓜地馬拉人內心的一塊，請妳好好的照顧它、保護它，就像您這次來，也留下一塊您的心，我們會在這裡好好的保護它、守護它」。願上帝保佑中華民國台灣，以及台灣對追求和平自由及行使主權的渴望，中華民國萬歲。