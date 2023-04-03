「蔡總統帶走瓜地馬拉人內心一塊」　瓜國總統感性告白蔡英文：好好保護它

▲總統蔡英文出席齊瑪德南戈醫院贈交儀式。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文出訪友邦瓜地馬拉行程來到最後一站，上午前往視察台灣、瓜國合作推動的齊瑪德南戈國立醫院興建計畫。瓜地馬拉總統賈麥岱致詞時除了多次感謝外台灣對瓜國邦誼的重視，還感人表示，「蔡總統閣下，您這次帶走了瓜地馬拉人內心的一塊，請妳好好的照顧它、保護它，就像您這次來，也留下一塊您的心，我們會在這裡好好的保護它、守護它」。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammatte）說，敬愛的蔡總統閣下，這3天以來我們的工作成效非常豐碩，而且再一次顯現出瓜地馬拉以及中華民國台灣之間我們非常深厚的友誼及合作關係，「很榮幸這一次可以親自歡迎及接待蔡總統閣下，有機會針對共同關心的議題深入交換意見，簽署新的雙邊合作協定，並且在設宴款待的同時進行更多的意見交流」。

賈麥岱說，更讓人欣慰的是，可以親自陪同蔡總統參訪瓜地馬拉人民最引以為傲的景點之一，也就是蒂卡爾國家公園，它就像遍佈瓜地馬拉其他地方的馬雅古城一樣，都是先祖所遺留下來的輝煌成就，也是每天政府工作、為民服務的動力來源。

「蔡總統閣下，我們感到很感傷今天是您訪問瓜地馬拉的最後一天。」賈麥岱說，最後一天來到最具指標性的齊瑪德南戈國立醫院，是中華民國台灣經濟技術合作下的成果，破土動工到興建完成長達21個月時間，蔡總統的政府團隊一路相伴，一直到今年2月開始營運。

賈麥岱說，這座醫院可以說是一項工程壯舉，這些醫療設備將會為社區的民眾提供無價的醫療資源跟照顧，特別感謝貴國政府慷慨提供設計藍圖，用來興建不僅是這座醫院，而是將來陸續興建的其他醫療院所。

「我想，對任何執政者而言，沒有比為人民改善生活品質更重要、更值得追求的任務。」賈麥岱說，新的齊瑪德南戈國立醫院位於瓜國中心的策略地區，有助於提升國家醫療體系的能量，而且造福周邊地區成千上萬居民。

「蔡總統閣下，本人謹代表瓜地馬拉人民特別感謝您的到訪，以及台灣所展現的堅定友誼、對我國提供的諸多合作以及支持。」賈麥岱細數，無論是在公共工程建設、改善農務生產量能、學術及科技的交流，「總而言之，讓瓜地馬拉可以越來越繁榮、越來越進步」。

賈麥岱也重申，「本人再次強調瓜地馬拉無條件的承諾，做為我國外交政策的核心，就是支持並且承認中華民國台灣的主權」。他說，瓜地馬拉堅持捍衛和平，這是國家獨立以來長達2個世紀根深蒂固的傳統。瓜國在沒有流血的情況下完成獨立建國，而且在1980年代中美洲簽署的2項和平協議，以及1996年終止36年內戰的和平協議中，不斷印證我們是愛好、崇尚和平的國家。

「身為愛好和平國家的執政者，本人在此呼籲，中國應該要盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。」賈麥岱直言，中國不僅僅散播恐慌，而且奪走了台灣人民的幸福。

賈麥岱說，藉這機會，預祝總統閣下下一站造訪鄰國貝里斯能夠順利圓滿、成果豐碩、滿載而歸，「蔡總統閣下，您這次帶走了瓜地馬拉人內心的一塊，請妳好好的照顧它、保護它，就像您這次來，也留下一塊您的心，我們會在這裡好好的保護它、守護它」。願上帝保佑中華民國台灣，以及台灣對追求和平自由及行使主權的渴望，中華民國萬歲。