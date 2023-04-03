沙烏地為首產油國：5月起日減產115萬桶石油！　恐衝擊對美關係

▲OPEC+宣布5月起減產，將再次造成油價上漲。（圖／路透）

文／中央社杜拜2日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯和其他主要油國今天出人意表宣布自5月起至年底每天共將減產115萬桶原油，此舉可能造成全球各地油價上漲，恐怕導致沙烏地對美國關係進一步緊繃。

美聯社報導，在俄羅斯持續對烏克蘭作戰之際，高油價將可挹助俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）政府金庫，並且在當前高通貨膨脹背景下迫使美國人在內各國民眾為購油支付更多。

此舉同時也可能導致對美國關係進一步緊繃。華府呼籲沙烏地和其他盟友增產石油，藉以拉低油價，對俄羅斯財政形成壓力。

沙烏地能源部未點名指出，配合石油輸出國家組織（OPEC）與非OPEC的若干成員，沙烏地將每天減產50萬桶原油。這是沙烏地繼去年10月激怒美國總統拜登政府之後再度宣布減產。

沙烏地能源部強調這項「預防措施」目的在穩定巿場。相關減產幅度不到沙烏地去年每天平均產量1150萬桶的5%。

伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞、阿曼也分別透過各自的國營媒體宣布，同期每天將減產21萬1000桶、14萬4000桶、12萬8000桶、7萬8000桶、4萬8000桶、4萬桶。

這些國家都是所謂石油輸出國組織和結盟油國（OPEC+）成員，這個集團包括原本的OPEC成員國，以及俄羅斯和其他主要油國。OPEC本身沒有立刻發布有關聲明。

這是OPEC+自從去年10月宣布每天減產約200萬桶以來最大幅度減產，物價飆漲在當時是即將舉行的美國期中選舉主要議題。拜登當時矢言，減產之舉將會造成「後果」，美國民主黨國會議員則呼籲凍結與沙烏地的合作。