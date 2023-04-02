每年捐10萬美金給頒獎蔡英文美智庫？　外交部舉證駁斥

▲外交部副發言人蕭光偉。（資料照／翻攝自YouTube／中華民國外交部Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文日前出訪友邦，過境美國時參與華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」，不過旅美學者林環牆質疑，我駐美經濟文化代表處自2017年開始至2021年，每年至少都會捐10萬美元給該智庫。外交部副發言人蕭光偉2日回擊說，此獎項的重要意義可受各界公評，有心人士藉機惡意扭曲，外交部對此予以嚴正駁斥並予譴責。

蕭光偉今天表示，美國重量級保守派智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute )的全球領導力獎（Global Leadership Award）旨在表彰展現領導風範、對美國及其盟邦作出卓越貢獻的個人，自1990年起共曾頒贈給25位傑出人士，獲獎者包括美國前總統雷根（Ronald Reagan)、前副總統潘斯（Mike Pence)、前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、舒茲（George P. Shultz )、海格（Alexander Haig）及前聯邦參議員高華德（Barry Goldwater）等美國政界領袖；而在我國蔡總統之前，獲頒此獎的國際領袖僅有以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及日本前首相安倍晉三曾獲此殊榮，此一獎項的重要意義與特殊性，自可受各界公評。

蕭光偉直言，我國與包括「哈德遜研究所」在內的美國多所重要智庫每年都針對台海安全、台美關係乃至我國際參與等領域進行研究計畫。

蕭光偉指出，這些合作計畫目的在針對攸關我國國家利益的重要議題進行持續關注與深入的政策研究，並提升美國政學界對台灣及台美關係的討論、瞭解與支持；所有計畫都是透明公開，更在立法院監督下編列預算辦理，執行過程也完全依照我國及美國的相關法規，數十年來不管在哪個政黨執政時期皆是如此，實為民主國家的常態作法。

然而，蕭光偉表示，有心人士藉機惡意扭曲，更企圖中傷我國元首、政府乃至國際頂尖智庫的聲譽，這是典型認知戰的手法，外交部對此予以嚴正駁斥並予譴責，外交部提醒國人務必提高警覺，面對荒唐偏頗的論述保持警戒，隨時善用各種事實查核機制，同時再次籲請特定人士找回初衷與良知底線，一起努力守護全體國人所共享的核心價值與國家利益。