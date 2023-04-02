馬英九向陸生解釋中華民國修憲　台灣地區、大陸地區都是「一個中國」　

記者任以芳／長沙報導

馬前總統今（2）日參訪大陸行程進入第七天行程，帶領「大九學堂」學員前往湖南大學進行台陸學生座談會，大約40多分鐘結束，馬前總統突然補充說明兩岸關係，他直接點出「我們國家中華民國」於1997年修改憲法，一個是台灣地區，一個是大陸地區，但都同屬一個中國，儘管分治多年有各自的制度，希望透過各種交流減少隔閡，尤其兩岸青年交流不能斷，現場台灣學生立刻大聲回應「好！」大陸學生微笑不語，禮貌拍手回應。

馬前總統帶領「大九學堂」28名台生去湖南大學，與32名陸生面對面交流，座談會進行一小時交流後，由馬英九結語，回答陸生關於兩岸看法，還特地用長沙話講解10多分鐘，接著話鋒一轉，跟在場陸生講解中華民國憲法於1997年修憲後。

▲馬前總統向湖南大學學生闡述中華民國憲法的「一中原則」。（圖／記者任以芳攝）

馬前總統談及兩岸，他一開始就強調，「『我們國家』修改憲法，定義分兩個地區，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分。」

馬前總統說，「在我們的《兩岸人民關係條例》第二條有定義什麼叫做台灣地區，什麼叫做大陸地區？台灣地區就是台、澎、金馬、台灣包括基本馬祖，大陸地區就是台、澎、金馬以外我們的領土。」

馬前總統強調，「所以不論是在台灣，或是在大陸，在憲法上都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」

馬前總統表示，「我知道在大陸的1983年的憲法前言裡面也有講，『台灣是中國不可分割的一部分』，所以這個事實很清楚。」言下之意表示，兩岸憲法上表述都是同屬一個中國原則。

▲馬英九帶領台灣學生與湖南大學學生交流座談。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，馬前總統提出德法從世仇握手，一起合作變成中歐最好的夥伴。法國跟德國不同文也不同種，但是兩岸不但同文同種，而且雙方都堅持「一個中國」的立場，這一點非常的重要。

他指出，希望在這樣一個前提之下，儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度，各自的政策，希望大家努力的能夠減少不必要的隔閡，雙方能夠真誠的交流，讓這個階段的年輕人此此刻開始，必須往這個方向走，這也是帶學生來很重要的目標。

最後，馬英九笑說，「我們年紀都已經大了，光靠我們是不夠，讓這些生力軍把這個工作往後繼續推動下去，大家說對不對？」

馬前總統語畢，現場響起掌聲，台灣過來的學生大喊「好！」，大陸方面的學生微笑不語，給予禮貌性掌聲，湖南大學校長段憲忠沒有拍手。相較之前聆聽馬英九談話時，段憲忠還會投以微笑眼光，當馬前總統闡述中華民國憲法主張的「一中原則」，以及大陸是台澎金馬以外的領土，他當下完全沒有表情，神情嚴肅，十分尷尬，直到護送伴手禮環節才有笑容，氣氛稍施緩和。

自從台灣政黨輪替後，大陸外交部始終強調「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，沒有任何模糊空間。」馬前總統今直接對陸生闡述中華民國修憲後，對於「一中原則」核心價值，