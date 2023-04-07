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社會 社會焦點 保障人權

台南500萬隻蜜蜂被毒死！　蜂農舖「蜂屍地毯」無奈嘆：夭壽喔

記者林彥臣／綜合報導

全球現在都出現缺蜜蜂的危機，在台南南化卻發生一處養蜂場裡的蜜蜂，疑似遭到農藥毒死，估計數量高達500萬隻，蜂農將蜜蜂的遺體舖成「蜂屍地毯」無奈感嘆，夭壽喔！

▲▼台南南化500萬隻蜜蜂被毒死。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲台南南化500萬隻蜜蜂被毒死。（圖／翻攝自爆料公社公開版）


根據TVBS報導，這是台南南化的力姓蜂農，3月29日一早到農場發現，100多箱的蜜蜂，沒有活動力，他一箱一箱檢查，把死掉的蜜蜂倒在一起，力先生總共飼養400多箱蜜蜂，分三個農場，每箱約4萬隻，飼養總數量約1600萬隻，其中這一場135箱，他懷疑被噴藥，算一算死亡的大概500多萬隻蜜蜂，他損失200多萬。

蜂農拍下影片無奈表示，「夭壽喔！你看看，今年有蜜蜂被人毒死，倒了一整片，都是蜜蜂餒！」

影片被轉貼到爆料公社後，網友留言表示，「足以毒殺，毒害物質濃度一定很高」、「地球都快缺蜜蜂了，還有人做這種夭壽代誌」、「很難過，蜜蜂對人類的貢獻非常大」、「下毒的人 你就不要給我喝蜂蜜」、「天哪，生態浩劫，難怪大自然要反撲」、「完了，短時間水果要減產了……長期蝴蝶效應會很嚴重的，到底是哪個傻子……」。

還有網友進一步解釋，「超過三成的人類食物來自開花植物，其中又有高達八～九成需要蜜蜂協助授粉。此外，許多植物也需仰賴蜜蜂授粉達到繁衍的目的。因此，蜂群的大量消失，不僅讓人類的生活大受影響，也會導致自然生態的失衡。」

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