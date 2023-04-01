拜會日本仙台市長　黃偉哲：同為韌性之城雙方深化情誼羈絆

▲台南直航仙台包機於1日首航，台南市長黃偉哲率市府團隊前往仙台市府，拜會郡和子市長並參訪東日本大地震遺跡之一的荒濱小學校、JR水果農園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南直航仙台包機於1日首航，台南市長黃偉哲率市府團隊前往仙台市府，拜會郡和子市長並參訪東日本大地震遺跡之一的荒濱小學校，以及震後振興地方經濟的JR水果農園，黃偉哲表示，此行目的主要是希望深化兩市情誼，並歡迎日本東北的好朋友們到台南來走走逛逛。

黃偉哲提及，郡和子市長和自己在國會議員任期相近，也都有豐富的媒體經驗，期盼日後雙方在各方面都能有更多的交流，接下來是台南鳳梨、芒果等產季，相當推薦給仙台的好朋友們。

黃偉哲以參訪荒濱小學校的經驗為例，指出台南與仙台都經歷過地震侵襲，但兩地市民並未被擊倒，而是發揮韌性，重新站起，可說是韌性之城。東日本大地震時，台南派員協助救災；2016年台南地震，仙台亦在第一時間給予關懷。兩市的情誼與羈絆，相信會越來越深厚。

黃偉哲也表示，參訪為振興地方經濟而設立的仙台JR水果農園時，對於日方在土質改善、觀光導向的設計印象深刻，希望能借鏡仙台經驗，讓台南的觀光農業更加精緻化。

郡和子市長說，繼去年視訊會議後，能夠當面交流，感到非常高興。雖然疫情阻礙城市交流，但從4月1日開始，雙方有直飛航班，交流會更頻繁，也再次感謝台南及海外對於東日本大地震的支援。

黃偉哲指出，2023年台南將舉行全運會，2024年有台南4百、台灣燈會等重大活動，誠摯邀請郡和子市長與仙台的好朋友們，一起到台南參與盛會。