民眾家遭祝融家當燒燬　黃偉哲送家具應急

▲民眾家受火警住家燒燬，另租空屋居住，市長黃偉哲請勞工局「做工行善團」修繕志工團隊協助送家具應急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六甲區一棟透天厝3月26日下午發生火警，消防局出動7車及16人前往全力搶救將火勢撲滅，幸無人傷亡，但燒毀房屋已無法住人，家當也全數燒成灰燼，周姓屋主一家三口另覓他處租空屋，但家具短缺生活不便，黃偉哲市長獲悉，請勞工局「做工行善團」修繕志工團隊協助送家具應急。

30日由大台南總工會陳美靜副理事長與木工工會志工等人，前往官田區二手家具倉庫，載運雙人床組、單人床組及桌椅等二手家具予該戶應急使用，實現「希望家園」守護市民的理念。

勞工局「做工行善團」在官田區隆田陸橋下設有二手家具倉庫，許多企業團體會捐贈汰換的家具，這些二手家具在木工、油漆工會志工的巧手修復下煥然一新，並且由社團法人台南市勞工志願服務協會志工協助整理包膜封存，將各界的愛心傳遞給更多需要的弱勢家庭，同時改變家具被丟棄至垃圾場的命運，讓這些家具再度有個「家」。

黃偉哲市長表示，勞工局「做工行善團」的服務機制非常貼心，動員愛心修繕志工替弱勢家庭改善居住環境，這些志工多利用假日提供服務，儘管犧牲休息時間亦不覺辛苦，服務熱忱令人敬佩！此外，更協助將企業團體愛心捐贈的家具，修復整理後協助運送給需要的弱勢家庭，將資源妥善利用。感謝勞工局「做工行善團」緊急替六甲區這家火災受災戶運送二手家具，解決周姓屋主一家人無家具可用的窘境，在重整家園的過渡期有個可以暫時安居的家。