第一次到東京玩！ChatGPT激推「這3間餐廳」　達人抓包：很詭異

▲日本淺草雷門。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

熱愛旅日的前台大醫師林氏璧，日前嘗試請ChatGPT幫忙安排行程，除了表明和妻子想到東京自由行，列出幾個必去景點外，同時也叫AI機器人推薦美食餐廳、交通規劃等，而答案被他揪出4個問題，不禁笑說「還是要去自己查證一番。」

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」提到，問AI機器人就像在社團中發問一樣，你問的方式越詳細，得到的收穫也就越多，當然AI或網友們的回答不能盡信，還是要去自己查證一番。

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只見，他在提示語中指出，這是他和老婆第一次去日本東京自助旅行，從成田機場進出，共7天6夜，目前打算去6個地方，包括橫濱鋼彈、東京迪士尼、東京鐵塔、六本木之丘展望台、東京晴空塔，還有在河口湖住一晚，「可以告知應該如何安排嗎？還有沒有什麼景點不要錯過呢？可否推薦一些美食餐廳？還有該選哪個地區住宿呢？交通該怎麼規劃？」

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

看完問題後，AI機器人真的規劃出6天的行程，還推薦他吃辛角拉麵、築地市場和木屋町銀座店；住宿部分，建議住新宿或涉谷等交通便利的地區；而交通方面則較籠統，說是可選擇搭乘地鐵、JR或巴士等公共運輸工具，也可以考慮租車。

對此，林氏璧直言，美食推薦方面很詭異，「東京都中央區銀座8-13-1是三井花園飯店銀座普米爾的地址，然後好像沒有木屋町銀座店這間餐廳？東京都中央區築地5-2-1是築地場內市場的地址，它已經搬到豐洲去了；還有不知道什麼是辛角拉麵。那個地址是新宿東寶大樓，就是哥吉拉旅館下面，可是好像沒有這樣一間店。」

他接著糾錯，「橫濱市電已經不存在了，要搭的是港區未來線，從東京可以搭東急東橫線不換車直通運轉；另外，JR無法直接到東京晴空塔；最後不是涉谷，是澀谷喔！」

對此，網友們紛紛笑回，「地址和食物都會有很多不存在或奇怪的資訊，所以一定要查證」、「哈哈，果然是免錢的最貴，都是錯誤資訊」、「他的資訊沒有連網都是舊的，2021年以前的」、「好爛的行程，不如自己規劃」、「這行程也太鬆散了吧」。

▲即日起至12/31為止使用優惠券還可享有額外折扣，去日本之前可以先把優惠券存在手機裡，結帳時出示即可。（圖／BicCamera提供）