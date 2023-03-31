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六都施政百日民調好感度領先　黃偉哲感謝市民肯定

▲台南市長黃偉哲勤政親民，在六都施政百日網路好感度調查，整體好感度以2.54分位居第二，持續領先。（圖／林悅翻攝、市府提供）

▲台南市長黃偉哲勤政親民，在六都施政百日網路好感度調查，整體好感度以2.54分位居第二。（圖／林悅翻攝、市府提供）

記者林悅／台南報導

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心31日公布六都市長施政百日網路好感度調查，台南市長黃偉哲在整體好感度以2.54分位居第二，其中更有多項指標為第一，黃偉哲對此表示感謝市民肯定與支持，會持續推動各項重大建設，為台南打拼更好的未來。

▲台南市長黃偉哲勤政親民，在六都施政百日網路好感度調查，整體好感度以2.54分位居第二，持續領先。（圖／林悅翻攝、市府提供）

銘傳大學的調查分為經濟、警政、市容環境、交通、觀光、教育、醫療衛生、消防公安等8大項，台南在交通（4.44）、教育（7.26）、醫療衛生（2.78）、消防公安（7.53）方面都是六都第一；經濟（4.09）、市容環境（4.43）、觀光（12.11）則是六都第2。

▲台南市長黃偉哲勤政親民，在六都施政百日網路好感度調查，整體好感度以2.54分位居第二，持續領先。（圖／林悅翻攝、市府提供）

黃偉哲說，對於所有的調查都虛心接受、作為施政參考。針對市政好的表現，除感謝市民肯定以外，仍要繼續努力；調查指標若有進步的空間，也會更加努力，希望能夠做得更好，讓市民過得更好。

▲台南市長黃偉哲勤政親民，在六都施政百日網路好感度調查，整體好感度以2.54分位居第二，持續領先。（圖／林悅翻攝、市府提供）

台南市府表示，市長任內推動多項重大建設，包括南科聯外道路西拉雅大道改善、移動式RO淨水設備確保產業用水、首創ChatGPT教學模組正向鼓勵師生學習結合科技、特色小小兵主題共融式公園等，從各面向落實照顧市民需求。

▲台南市長黃偉哲勤政親民，在六都施政百日網路好感度調查，整體好感度以2.54分位居第二，持續領先。（圖／林悅翻攝、市府提供）

台南市府指出，明年是台南進入世界貿易舞台的400年紀念，包括台灣燈會等重大活動也會於明年登場，市長已要求市府團隊全力以赴，為下一個400年發展打造更堅實的基礎。

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