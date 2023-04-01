餵2女兒吃「安眠藥軟糖」！賣淫女槍斃親生骨肉　被判78年

▲被告與大女兒情同姊妹，卻痛下殺手。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

美國一名婦女韋羅妮卡（Veronica Youngblood）因為不想要讓年僅5歲的小女兒被分居中的丈夫帶走，因此偷偷購入混有安眠藥的軟糖，並餵給15歲的大女兒與小女兒吃，趁兩人意識昏迷後，開槍殺死她們。大女兒中槍後，打電話報警，但送院搶救後仍不幸身亡。警方獲報趕往現場，隨即逮捕嫌犯，她預計將面臨78年的有期徒刑。

根據《鏡報》報導，現年37歲的韋羅妮卡從小在貧困家庭長大，且長期遭受家暴與性虐待，導致她的精神狀況不穩。而她16歲懷孕生下大女兒莎倫（Sharon Castro）後，為了維持家計，便下海賣淫。她數年前結識丈夫羅納德（Ronald Youngblood），並生下小女兒布魯克林（Brooklynn Youngblood），然而後來卻因感情不睦因此分居。

韋羅妮卡2018年8月與分居的羅納德大吵，她擔憂兩人一旦離婚，當時年僅5歲的小女兒布魯克林會被羅納德帶走，於是她在同月5日，將安眠藥軟糖餵給莎倫與布魯克林，使兩人失去意識躺在床上後，便拿出預藏的手槍開槍射殺2名女兒。

莎倫背部與胸部各中1槍，但她仍拖著最後一絲力氣打電話報警。警方趕往現場後，隨即將莎倫與布魯克林送院搶救，但兩人仍於數小時後不治身亡。警方同月6日依殺人罪嫌逮捕韋羅妮卡，並且沒收其槍枝，不得保釋。

韋羅妮卡的辯護律師主張，被告犯案時精神錯亂，事發當時，腦海中「出現一道聲音」促使她犯案，因此不願認罪，但是陪審團駁回這項說法，認為韋羅妮卡在行兇前餵死者吃下安眠藥軟糖，是蓄意為之。韋羅妮卡被指控2項一級謀殺罪以及2項槍枝使用罪，共計將面臨78年有期徒刑。