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洗澡不要刷牙！　牙醫示警3大原因：細菌都被「刷進口腔」

▲刷牙。（圖／Pexels）

▲牙醫建議洗澡不要刷牙。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

許多人習慣在洗澡時順便刷牙，然而有牙醫卻提醒，最好不要在淋浴時刷牙，同時提出3大理由。事實上，高溫與蒸氣會破壞牙刷的刷毛，並且容易造成細菌繁殖。美國疾病管制暨預防中心（CDC）也提醒，最好每3至4個月就要更換一次牙刷。

根據《紐約郵報》報導，有多名牙醫都公開提醒，洗澡時刷牙雖然節省時間，但卻不是一個適當的口腔清潔方式。牙科專家指出，淋浴時的高溫有可能會改變牙刷刷毛結構、潮濕容易造成細菌繁殖，同時也可能增加滑倒風險。

紐約一間牙醫診所院長馬卡爾（Parul Dua Makkar）表示，「如果牙刷長期暴露在高溫且潮濕的環境中，會減弱刷毛的效果，所以最好將牙刷放在陰涼乾燥的地方，遠離淋浴間與廁所，因為潮濕的環境有助於細菌繁殖。」美國CDC則建議，至少每3至4個月就要更換牙刷一次，如果牙刷外觀有磨損，也可以提早替換。CDC也指出，每天至少要刷牙2次，並且使用牙線清潔。

▲▼敏感性牙齒,抗敏,牙齦護理,牙刷,牙膏,刷牙。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲洗澡時的高溫與蒸氣，可能會破壞牙刷刷毛。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

加拿大牙醫納朗（Arun Narang）表示，淋浴時刷牙可能會增加細菌交叉汙染的風險，儘管能夠節省時間，但會讓口腔接觸過多細菌。他直言，浴缸與淋浴間是細菌生長的理想場所，長年潮濕、溫暖，且還會有其他家庭成員共同使用。牙刷如果靠近淋浴間的牆壁，就容易將表面生長的細菌轉移到刷毛上，並在刷牙時，進入口腔內。

納朗說，「洗手台不會有這種問題，因為你不會像洗澡一樣站在洗手台裡面，使用完後，也有足夠時間恢復乾燥，同時洗手台也不像淋浴間會產生蒸氣，導致整體環境潮溼。」

德州牙醫法蒂瑪表示，「就算你在淋浴刷牙後，使用漱口水漱口，也沒辦法保證牙齒上那些交叉汙染的細菌會被消滅。」有些抗菌漱口水聲稱，能消滅口腔中99.9%的細菌，然而卻沒有一項長期研究明確指出漱口水具有這個效果。不僅如此，抗菌漱口水無法分辨好菌與壞菌，因此可能會破壞口腔內的微生物群。

此外，洗澡時刷牙也會增加滑倒機率，不過風險與沐浴乳、洗髮精、護髮乳等洗浴產品一樣高。牙醫也提醒，如果真的難以改掉在洗澡時刷牙的習慣，可以在刷完牙後，將牙刷從淋浴間拿出來，避免細菌滋生。

 

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