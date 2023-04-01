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【廣編】桂格嚴選醇濃全脂奶粉慶兒童節　100%紐西蘭純淨乳源創造孩子幸福記憶

▲▼桂格嚴選醇濃全脂奶粉,兒童節,紐西蘭,台北市立兒童新樂園,試用,鈣質。（圖／業者提供）

▲今年兒童節家長不妨帶孩子到台北市立兒童新樂園玩，4/3、4/4還能拿到「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」試用包。

圖、文／桂格提供

兒童節連假將至，還在苦惱要帶小孩去哪裡放電嗎？闔家同樂的「台北市立兒童新樂園」是您今年兒童節的最佳去處！身為營養專家的「桂格」4/3～4/4會在「台北市立兒童新樂園」與大小朋友歡慶佳節，活動當天現場免費發放全家大小都愛的「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」試用包，歡迎大家進園遊玩時前來領取，用全脂奶粉的香濃美味與全家大小一起同樂。

根據營養調查顯示，台灣人有90%以上鈣質攝取不足，而最隨手可得補充鈣質的食物就是「牛奶」，平時早晚喝一杯牛奶，就可以攝取到每日鈣質攝取量的一半，奶粉和鮮奶主要營養價值沒有太大差異，奶粉效期長、保存方便更勝一籌，在外出遊玩時，更方便攜帶，不怕冷藏問題。「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」採用100%紐西蘭純淨乳源全脂乳粉製作，無色素、無香料、無防腐劑、無額外添加糖，除了牛奶提供本身的優質奶蛋白外，添加無特殊風味益生菌，保留全脂醇濃美味下還能幫助打底好體質。溫熱水沖泡即溶外，也可以用5°C冰水直接沖泡，享受鮮奶般醇濃口感，除了大包裝2.2Kg，還有隨手包規格，包裝小巧，方便攜帶。4/3～4/4帶上全家大小一起來兒童新樂園索取醇濃好喝的桂格全脂奶粉吧！

▲▼桂格嚴選醇濃全脂奶粉,兒童節,紐西蘭,台北市立兒童新樂園,試用,鈣質。（圖／業者提供）

活動地點：台北市兒童新樂園
活動時間：2023/04/03-2023/04/04，10：00～20：00

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