紐西蘭組「國會跨黨派台灣友誼小組」　外交部錄祝賀影片表歡迎

▲紐西蘭國會首度由跨黨派議員主動發起組成「國會跨黨派台灣友誼小組」。（圖／外交部提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

紐西蘭國會首度由跨黨派議員主動發起的「國會跨黨派台灣友誼小組」(All-Party Parliamentary Group on Taiwan)於本月29日晚間在國會行政首長大樓會議廳舉辦成立大會。對此，外交部為表達祝賀之意，由部長吳釗燮及立法院「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」會長林楚茵預錄祝賀影片在活動中播放，我國駐紐西蘭代表歐江安大使也應邀現場致詞。

「國會跨黨派台灣友誼小組」成立初期已獲22位跨黨派議員響應加入，包括紐國勞工黨、國家黨、綠黨及行動黨四大主要政黨。當晚出席成立大會議員，除召集人國家黨Simon O’Connor及執政勞工黨Ingrid Leary外，另包括行動黨黨魁David Seymour議員共15位跨黨派國會議員親自出席共襄盛舉。

外交部指出，為表達祝賀之意，我國政府特地安排由外交部長吳釗燮及立法院「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」會長林楚茵預錄祝賀影片在活動中播放，我國駐紐西蘭代表歐江安大使也應邀現場致詞。

外交部表示，成立大會首先由召集人Simon O’Connor致詞歡迎到場跨黨派議員加入支持台灣的行列，深化台紐友好關係及經貿往來，共同維護印太區域的安全與穩定；再由另一位共同主席勞工黨Ingrid Leary致詞，台紐經貿往來密切且雙方共享民主、自由與人權價值，盼友台小組的成立讓雙方交往更為深厚。

歐江安致詞時也感謝Simon O’Connor、Ingrid Leary兩位共同主席，邀集紐西蘭跨黨派的國會議員成立友台小組，開創台紐歷史新頁，並當場呼籲紐西蘭國會支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)及參與「世界衛生組織」(WHO)等國際組織。

外交部長吳釗燮則在祝賀影片中強調，成立紐西蘭國會友台小組為台紐關係重要里程碑，在台紐經貿合作協定的10週年成立別具意義，台紐同為「原住民族經濟貿易合作協議」(IPETCA)的創始會員，期盼紐西蘭國會進一步支持台灣加入CPTPP，全面深化雙方交流。

「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」會長林楚茵立委也在影片中表示，台紐兩國國會先後成立友誼小組，彰顯加強交流為雙方跨黨派國會議員的共識，希望紐西蘭國會友台小組早日組團訪台，推動經貿往來並共同捍衛自由民主與人權價值。