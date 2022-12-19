【廣編】桂格無添加寶寶粥　榮獲2022食創「最受消費者喜愛大獎」

【廣編特輯】

圖、文／桂格提供

由《食力foodNEXT》創辦的食創獎邁入第四屆，每年致力頌揚值得肯定的優良飲食業者，食力傳媒創辦人暨總編輯說：「食創獎讓新進有更多被看見的機會，也讓既有業者有向上的空間」，今年度（2022）備受飲食業矚目，且被譽為台灣飲食業界奧斯卡獎的「食創獎」也在12月6日頒發「最受消費者喜愛大獎」。

2022年食創獎以評審團評分及消費者票選的權重分數下，選出年度十大新品，其中擁有超過36年嬰童副食品經營經驗的桂格，於今年3月正式推出的「無添加寶寶粥」自消費者票選中脫穎而出，一舉奪得「最受消費者喜愛大獎」，一上市便受育兒爸媽們喜愛。

「如何挑選副食品才能幫助寶寶補充所需營養」常是父母費盡心力思考的問題，根據衛福部台灣營養狀況報告顯示，台灣嬰幼兒在特定營養素的平均攝取量有不足情形，看準父母的擔憂與秉持對寶寶的重視，桂格無添加寶寶粥專為台灣寶寶營養需求所設計，以小分子好吸收的「黑羽土雞滴雞精」入粥，並添加「卵磷脂」與「益菌生」幫助寶寶學習發展以及維持消化道機能，相較其他市售粥，更特別選用胚芽米、紅藜為底，提供豐富營養及更好口感。

近年食安風暴不斷，讓育兒父母們更注重食品安全，為了讓寶寶健康享用，桂格「無添加」寶寶粥堅持不添加人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑等，且產品通過五大SGS檢驗、獲潔淨標章驗證，嚴格把關品質，陪伴寶寶一起健康茁壯的長大！

