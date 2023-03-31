北捷北環段經費暴增！交通公布流標次數　3大關鍵「廠商不敢投標」

▲新北市喊話中央加速軌道建設。（資料圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

新北市長侯友宜點名北捷北環段審議2年，導致經費從100億元漲到172億元，喊話中央提升效率加速各軌道建設，交通部則公布雙北捷運流標案進度，強調審議時間並無延宕，因缺工、工資和物料飆漲，導致北市府發包流標，另針對各輕軌案，將全力協助新北修正計畫提送後加速審查。

新北市長侯友宜昨(30)日行政院會及臉書提到，台北捷運北環段審議兩年致經費由100億元漲至172億元，及該府所報五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌等可行性研究及淡海輕軌修正計畫等案請中央加速審議。

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交通部也公布雙北捷運發包和流標進度，其中台北捷運系統環狀線北環段及南環段，總共有8標，其中3標已經決標或開工，1標已招標預計4月27日開標，剩餘4標因已各別流標3到7次仍在檢討中。

而台北捷運萬大中和樹林線第二期則有2標，其中1標已招標卻流標2次，另1標檢討中尚未招標。而雙北捷運標案頻流標，主要是營建市場已有多件大型工程同時推出，加上勞工短缺、工資和大宗材料價格飆漲，台積電等科技廠商無上限追加預算趕工等夾擊下，廠商投標軌道建設案意願低，北市捷運局已逐步增調個標案預算因應。

▲▼北捷北環段、萬大中和樹林線第二期流標及招標情況。（圖／交通部）

交通部表示，有關台北捷運南北環，行政院已於108年5月31日核定，審議時間沒有延宕。目前刻正由台北市辦理招標及施工作業，經該府評估係受限於疫情、缺工缺料、物價上漲、國內廠商量能等風險因素增加，廠商不願貿然投標，經費亦隨之增加，致發包延遲，非屬中央權責，亦與審議效率無涉。

針對新北市境內各項捷運建設計畫是否可加速推動，交通部表示，五泰輕軌可行性研究，因尚有F14(端末)站規劃銜接桃園機場捷運未增設之A5a站等議題，新北市政府於112年2月20日就行政院核復意見提出回應說明，交通部已核轉行政院審議。

至於八里輕軌可行性研究，交通部表示，因尚有運量不足、八里汙水處理廠界面、與淡江大橋共構費等議題有待新北市政府釐清確認修正報告內容，該府於112年2月6日提送修正報告，交通部已函請國發會續行審議。深坑輕軌可行性研究，新北市政府於112年3月6日提送修正報告，因所列財務計畫替代方案未依前次委員會審查意見修正，交通部已於112年3月29日再函復新北市政府配合依委員會審查意見修正後再報。

至於淡海輕軌建設計畫，交通部表示，目前正由新北市政府興建中；新北市政府前於111年11月30日重新提報修正計畫，惟因修正路線行經淡水渡船頭燈塔，新北市府於112年2月8日公告為暫定古蹟，涉及文資保存法議題，尚須由新北市政府儘速辦理文資審議程序。

交通部強調，相關輕軌計畫後續，交通部仍將持續全力協助新北市政府儘速完成相關修正作業，俟該府完成修正重新提送，交通部即依規定程序並加速辦理審議作業。