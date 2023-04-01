尊重陳玉珍挺郭台銘　國民黨團：但當確定人選希望大家能團結

▲立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍昨表示，國家要往前發展、人民要安居樂業，以鴻海創辦人郭台銘能力，比新北市長侯友宜更適合擔任國家元首。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（1日）表示尊重，不過當黨中央確定徵召人選，希望大家能團結在一起；黨團書記長謝衣鳯則說，未來2024選戰唯有團結合作、站穩各自定位，國民黨才有機會贏得勝選。

國民黨主席朱立倫拍板以徵召方式提名2024總統候選人，黨中央正陸續徵詢潛在及有意願的人選。陳玉珍昨在立法院受訪表示，國民黨將在6月18日前徵召出總統候選人，屆時不管是誰，她都會團結一致，全力支持；她站在周邊民眾所觀察到的意見及個人淺見來看，郭台銘非常適合擔任國家元首。陳玉珍也說，這幾年民進黨執政下缺水缺電缺蛋又缺藥，若國家要往前發展、人民要安居樂業，以決斷能力、企業經營能力、國際視野，郭台銘比侯友宜適合。

對此，曾銘宗說，每個人都有自己選區的考量，國民黨團都尊重，不過當黨中央確定2024徵召的人選，希望大家能團結在一起，支持黨內推出的候選人，且努力結合非綠人士，一起來打贏2024勝選。

謝衣鳯表示，國民黨是一個多元的政黨，在黨中央徵召最強的母雞擔任總統候選人之前，黨團有少數成員表達不同的聲音，但是大部分的黨團成員都認同侯友宜是國民黨最強母雞；未來2024選戰就如同一場棒球賽，唯有團結合作、站穩各自定位，國民黨才有機會贏得勝選。