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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜「講話沒重點」？　葉元之急澄清：是指囿於身分綁手綁腳

▲▼ 葉元之、吳訓孝呼籲林佳龍不要為了自己選後要入閣為難余天委員。（圖／侯友宜選辦提供）

▲葉元之。（圖／資料照）

記者崔至雲／新北報導

藍營參選2024總統呼聲最高的新北市長侯友宜，近來民調呈現下滑趨勢；新北市議員葉元之被爆上直播節目時認為侯民調下滑，是「講話沒重點」。葉今（1）日急回應說，有媒體報導稱他指侯民調下跌是「講話沒重點」，乍看之下會讓人以為他在批評侯，但恰好相反，他認為，侯本身是有料的，但囿於現在新北市長的身分，感覺講話綁手綁腳。

葉元之指出，有媒體引述他在直播的談話，直接下標題說，他認為侯民調下滑的原因是「講話沒重點」。乍看之下，讓人嚇一跳，「葉元之你怎麼在批評侯？侯友宜有這麼弱嗎？」但恰好相反，他要表達的意思，反而是侯友宜其實本身是有料的，但囿於現在新北市長的身分，尚未被徵召成為國民黨的總統候選人，感覺講話綁手綁腳。不過這就如同前立委沈富雄說的，侯友宜就像關在籠子裡的老虎，放出來就不一樣了。

葉元之認為，等到侯友宜正式參選後，民調一定會回升，當然他也建議，在正式成為候選人前，回應問題可以放開來講，不用顧慮太多。

葉元之舉例，之前民進黨議員何博文，故意在質詢時問侯友宜對共機擾台的看法，侯友宜本來不想回答跟市政無關的問題，但何卻扣侯友宜不愛國的帽子，侯反嗆「我一生保衛國民」、「你拿過槍嗎」？講的讓沒當過兵的何博文一時語塞，這不僅看出侯友宜的反應與戰力，也凸顯出民進黨只會亂扣紅帽子的意識形態，博得大家的好評。

葉元之也說，在疫情期間，侯友宜也多次以最大諸侯之姿，槓上民進黨荒腔走板的防疫與紓困政策，迫使中央改變作法，展現藍軍領頭羊的氣勢。

葉元之說，他和侯友宜在新北市政府共事7年多，當時他在新聞局服務，一大早就要向侯友宜報告輿情，侯友宜對各項市政問題均能論述，且能立刻下判斷，遇到棘手問題，也常用他過去在中央服務的經驗與人脈來解決。

「因為曾經近距離和他接觸，所以我當然對他各方面能力均相當有信心」。他強調，侯友宜被提名總統候選人的那一刻開始，就能像之前在市府一般，對各項國政議題侃侃而談，到時民調必然回升，帶領國民黨，取得執政權，給台灣人民更好的未來。
 

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